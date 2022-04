Napoli, crollo clamoroso al Castellani: rimonta dell’Empoli in dieci minuti

Clamoroso tonfo del Napoli che subisce una clamorosa rimonta al Castellani. Pari con reti ed emozioni tra Bologna ed Udinese

Incredibile al Castellani nella trentaquattresima giornata di Serie A: il Napoli avanti 2 a 0 dopo un grande primo tempo crolla in maniera sorprendente nella ripresa ed esce definitivamente dalla lotta scudetto. Prima ora di gioco dove la squadra di Spalletti controlla e va a segno prima con Dries Mertens e poi con Lorenzo Insigne.

Pochi minuti dopo succede l’incredibile: errori a ripetizione di Malcuit e soprattutto Meret ribaltano la gara. Henderson accorcia le distanze e due minuti dopo il portiere azzurro tira addosso a Pinamonti che pareggia i conti. Poco dopo Bajrami innesca Pinamonti ed il centravanti di proprietà Inter firma la doppietta decisiva.

Sconfitta incredibile per il Napoli che resta a -5 dall’Inter con i nerazzurri che hanno anche una gara in meno. Clamoroso Empoli che batte il Napoli sia nel match di andata che di ritorno.I toscani non vincevano esattamente dal match di andata al Maradona.

Non solo Napoli, pari e spettacolo a Bologna

Nell’altro match di questo turno di Serie A continua il momento positivo di Bologna ed Udinese che danno vita ad una gara con grande spettacolo. E’ la squadra di Mihajlovic a passare in vantaggio con Hickey, ma i friulani non mollano e ribaltano il match.

Prima Udogie e poi Success ad inizio ripresa sembrano incanalare la strada verso i 3 punti, ma il neo entrato Sansone porta il match in parità. Il match si conclude in parità con entrambe le squadre che guadagnano un punto prezioso.

CLASSIFICA SERIE A: Inter 72, Milan 71; Napoli 67; Juventus 63; Roma 58+; Fiorentina 56, Lazio 56; Atalanta 54; Hellas Verona 49+; Sassuolo 46; Torino 43; Udinese 40*; Bologna 39*; Empoli 37; Spezia 33+; Sampdoria 30+; Cagliari 28; Salernitana 25; Venezia 22; Genoa 22.

*una partita in meno; + una partita in più