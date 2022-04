“I paragoni con Donnarumma…”: tifosi infuriati dopo la papera di Meret

Grave sconfitta del Napoli al Castellani. I toscani vincono in rimonta ed approfittano di una clamorosa leggerezza di Meret.

Nel match valido per la trentaquattresima giornata di Serie A clamoroso risultato al Castellani con l’Empoli che batte 3 a 2 il Napoli. Incredibile con gli azzurri che subiscono una rimonta subendo tre gol in pochi minuti e chiudendo cosi ad ogni velleità scudetto. Tra i protagonisti negativi il portiere azzurro Meret.

Nei toscani il protagonista del match è Pinamonti: il centravanti di proprietà Inter firma una doppietta decisiva ed approfitta della giornata no del portiere Alex Meret. L’estremo difensore azzurro si ‘addormenta’ in occasione di un rinvio e tira addosso a Pinamonti, è questa la sintesi della seconda rete della squadra di Andreazzoli.

Sui social tantissime critiche all’estremo difensore, che, alcuni ricordano, in passato paragonavano ed addirittura consideravano migliore rispetto il portiere della Nazionale Gianluigi Donnarumma.

Napoli, quante critiche sui social a Meret

I tifosi sono in questi minuti letteralmente impazziti sui social ed alcuni fan hanno invece ricordato gli errori di Donnarumma (in Champions League ed in Nazionale) paragonandoli a questo grave errore. Brutta giornata per il portiere azzurro, titolare ricordiamolo, anche grazie ai problemi fisici del portiere colombiano David Ospina.

Non solo Meret sul banco degli imputati. Alcuni hanno accusato infatti il tecnico azzurro Luciano Spalletti, reo di ‘costringere’ i portieri a giocare la palla e portandoli ad errori così gravi. Brutta batosta per il Napoli e per Meret, addio al sogno scudetto.