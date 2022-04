Napoli, vantaggio con polemica: tifosi in rivolta, vogliono subito la firma

Il vantaggio del Napoli al Castellani contro l’Empoli è condito anche dalle polemiche. Un primo tempo poco brillante e la richiesta dei tifosi.

Napoli avanti in quel del Castellani. Una partita importante per la stagione azzurra, quella che si sta giocando in terra toscana dove l’Empoli si è fatto superare dopo aver disputato un ottimo primo tempo. La squadra di Spalletti ha mostrato tante difficoltà, subendo la robustezza dell’Empoli e non riuscendo a costruire delle azioni incisive. Eppure, nonostante una buona prima parte di partita, è stato il Napoli a trovare il vantaggio.

A firmare il gol è stato Dries Mertens, che approfittando di un velo di Osimhen ha colpito la porta a trovato la rete dello 0-1. Un vantaggio importante, soprattutto perchè è andato a rompere un momento negativo per i partenopei ed al tempo stesso ha tagliato le gambe ad un Empoli che aveva fatto vedere buone cose.

Napoli, vantaggio con polemica: i tifosi chiedono la firma

I tifosi del Napoli non possono essere certo felici al 100% dopo il primo tempo giocato dagli azzurri. Troppe le difficoltà mostrate in questa prima parte, con una squadra che non ha saputo imporre al meglio il proprio gioco, soprattutto sotto porta. E cosi sui social si sprecano le critiche da parte dei tifosi. In tanti si stanno scagliando contro le scelte di Spalletti, soprattutto nello schierare una squadra che mostra diverse lacune, come a centrocampo.

C’è, però, chi sta approfittando proprio del gol di Mertens per sollevare un’ulteriore polemica. I tifosi azzurri chiedono, infatti, la permanenza del belga in azzurro. Sappiamo il contratto dell’attaccante scadrà a fine anno, e pare non ci sia un accordo (e forse nemmeno l’intenzione di trovarlo). “Mertens, spero che il tuo rinnovo arrivi presto“, ha scritto un tifoso su Twitter. “Non capisco perché il Napoli non vuole rinnovare il contratto a Mertens”, ha scritto ancora un altro tifoso. Insomma, in queste ore i tifosi hanno espresso la richiesta: vedere il belga in azzurro un altro anno.