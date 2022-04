“Salta Bologna”: Inter, mani nei capelli per Simone Inzaghi

In vista del recupero contro il Bologna arrivano brutte notizie per il tecnico Simone Inzaghi: l’Inter dovrà rinunciare al calciatore.

La vittoria di ieri del Milan contro la Lazio, avvenuta in extremis e con qualche polemica di troppo, costringe l’Inter a dover conquistare i tre punti col Bologna. Il recupero del match contro il felsinei diventa infatti fondamentale per i nerazzurri per agguantare nuovamente il primo posto.

Un successo a Bologna consentirebbe all’Inter infatti, a quattro giornate dal termine della Serie A, di sopravanzare i cugini del Milan e di diventare padrona del proprio destino. Naturale quindi che il tecnico Simone Inzaghi voglia giocarsela al meglio, schierando i giocatori migliore e più in forma.

Purtroppo per il tecnico ex Lazio dall’allenamento odierno arrivano brutte notizie. Robin Gosens si è infatti fermato per un’affaticamento all’adduttore e quasi certamente dovrà rinunciare alla trasferta di Bologna. Inzaghi, che aveva probabilmente in programma di inserire l’ex Atalanta tra i titolari, dovrà quindi rinunciare ad una preziosa alternativa.

Inter, Gosens ko: Inzaghi costretto a chiedere gli straordinari a Perisic

Lo stop per Gosens rende le scelte di Simone Inzaghi obbligate. Il tecnico dovrà quindi chiedere a Ivan Perisic gli straordinari. Perisic, che quest’anno ha saltato pochissime partite, è reduce da quattro match da titolare. Non certamente un male dal punto di vista del morale, ma a 33 anni compiuti non esattamente un toccasana dal punto di vista del fisico.

Simone Inzaghi era quindi intenzionato a ruotare un po’ permettendo a Robin Gosens, arrivato a gennaio dall’Atalanta e calciatore sul quale l’Inter punta molto per il futuro, di giocare da titolare facendo rifiatare Perisic. Questo stop invece ribalta nuovamente le carte in tavola, costringendo il tecnico nerazzurro ad chiedere al trequartista croato un ulteriore sacrificio nell’importantissimo e potenzialmente decisivo match contro il Bologna.