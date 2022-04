Lazio-Milan, che è successo tra Acerbi e Marusic dopo il gol di Tonali

Animi bollenti in campo: al triplice fischio tra Lazio e Milan, l’episodio tra Acerbi e Marusic fa discutere tutti. Cos’è successo tra i due laziali?

Al 91′, per continuare a credere nello Scudetto. Il Milan non molla la presa sul sogno tricolore e batte la Lazio al fotofinish. Una vittoria portata in dote dalla rete di Sandro Tonali, che ha approfittato di un brutto errore della difesa biancoceleste e punito la formazione di casa.

Un gol tanto pesante quanto goffo, però. Almeno per la difesa di Maurizio Sarri: il tecnico toscano è divenuto una furia con il proprio pacchetto arretrato. D’altronde, le leggerezze di Marusic e Acerbi sono state determinanti per la rete del Milan, causando una vera e propria beffa per la Lazio.

Gli stessi Marusic e Acerbi che, al triplice fischio, sono stati protagonisti (ulteriormente in negativo) di una rissa sfiorata in campo.

Lazio-Milan, l’episodio fa discutere tutti: rissa sfiorata tra Acerbi e Marusic

Così, mentre le maglie rossonere esultano sul terreno dell’Olimpico, i due biancocelesti si affrontano a muso durissimo. È in primis Marusic ad andare (quasi) allo scontro con il compagno di reparto, in una scena ed un episodio che ha generato la sorpresa e la perplessità dei tifosi.

Momenti di grosso nervosismo in casa Lazio, con il ‘sorriso’ di Acerbi alla rete subita da Tonali che ha fatto scattare ulteriormente la rabbia del tifo capitolino, per un rapporto già crepatosi nel corso degli ultimi mesi.

Una brutta lite, quella tra Acerbi e Marusic, che hanno acuito il momento di difficoltà dei biancocelesti: con questo brutto scivolone al 91′, la Lazio vede compromessa la propria lotta all’Europa, per un risultato sportivo che può pregiudicare anche il mercato e il futuro tecnico della gestione di Maurizio Sarri.