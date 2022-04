Milan, Champions raggiunta e colpo da sogno in attacco: Pioli esulta

Calciomercato Milan, i rossoneri pensano al futuro e all’esterno d’attacco che può far comodo alla squadra: un colpo da sogno per Pioli

Il Milan, specialmente dopo la vittoria conquistata ieri contro la Lazio, sogna in grande e Maldini non ne ha certamente fatto mistero. Ora come ora l’obiettivo principale è quello di spingere al massimo nella volata verso lo Scudetto. Ma, al tempo stesso, l’occhio resta vigile anche per le eventuali trattative di calciomercato.

Il Milan è, infatti, alla ricerca di un esterno d’attacco destro che possa portare le certezze in quella zona di campo dove al momento non abbondano. Si troverebbero così maggiori garanzie e maggiore incisività nella porzione di campo affidata in questa stagione a Messias e a Saelemaekers.

Il club rossonero, per il futuro, potrebbe allora farsi un regalo. Un regalo da sogno. Avendo già conquistato aritmicamente (dopo la vittoria contro la Lazio) il proprio posto in Champions League per il prossimo anno e con il vicino arrivo di InvestCorp per il futuro, si inizia a pensare in grande. Occhi puntati perciò su Riyad Mahrez.

Calciomercato Milan, occhi puntati su Riyad Mahrez: il club rossonero potrebbe farsi un regalo per il futuro

Stando a quanto riportato dalla Francia, nello specifico da ‘FootMercato‘, il Milan avrebbe messo gli occhi su un esterno d’attacco per la corsia di destra. Si tratta di Riyad Mahrez, attuale giocatore del Manchester City. Il contratto dell’algerino scadrà il 30 giugno 2023. Guardiola non vorrebbe fare a meno di lui per il futuro, ma non è detto che possa rinnovare e restare al City.

Su di lui ci sono, in realtà, gli occhi puntati di diversi top club europei tra cui Barcellona, Chelsea, PSG e Real Madrid. Ma grazie all’arrivo di InvestCorp, il Milan starebbe sperando di poter sbaragliare qualsiasi concorrenza. A maggior ragione se effettivamente il giocatore decidesse di non rinnovare con il suo attuale club. A Milano, il classe 1991 troverebbe, inoltre, anche un suo connazionale algerino pronto ad accoglierlo, ovvero Ismael Bennacer.