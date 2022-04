Milan, arriva l’annuncio che fa impazzire i tifosi: Maldini non si trattiene

Il Milan non si è arreso contro la Lazio e ha vinto in rimonta una partita molto complicata: l’annuncio di Maldini non si è perciò fatto attendere

Il Milan, dopo le ferite lasciate dal Derby in Coppa Italia, ha dovuto in campionato affrontare una sfida sicuramente non semplice. Andando a giocare contro la Lazio allo Stadio Olimpico. Pur essendo andata sotto di un gol nel primo tempo, però, la squadra rossonera ci ha creduto fino all’ultimo e ha così ribaltato il risultato finale. Una vittoria pesantissima in ottica Scudetto. Non si è allora fatto attendere l’annuncio di Paolo Maldini.

Maldini, intervistato ai microfoni di ‘Milan TV’, si è mostrato orgoglioso della prestazione giocata dalla sua squadra nella Capitale. Affrontare la Lazio guidata da Maurizio Sarri e proiettata verso l’inseguimento per un posto in Europa, non era senza dubbio semplice.

Gli uomini di Stefano Pioli, tuttavia, non si sono arresi e pur essendo andati sotto di un gol, hanno cercato fino all’ultimo minuto di strappare una vittoria pesantissima. Vittoria poi ottenuta, avendo ribaltato il risultato finale. Al gol di Immobile, hanno infatti risposto Giroud e Tonali (quest’ultimo segnando al 92′). Maldini ha così espresso tutta la sua gioia dopo i tre punti guadagnati.

Milan, Maldini non trattiene la sua gioia per la vittoria e annuncia: “Dobbiamo crederci fino in fondo”

Ai microfoni di ‘Milan TV’, quindi, Paolo Maldini ha rilasciato alcune importanti dichiarazioni dopo la partita giocata contro la Lazio: “Il concetto che vorrei esprimere è molto semplice. E sento che sia mio più che mai dal momento che sono milanista”. “Io – ha proseguito Maldini – sono orgoglioso della squadra. Così come del suo staff e di ciò che ci stanno facendo vivere i nostri tifosi. È un’emozione vera, che dà vita a sensazioni piacevolissime. In stagioni come questa, l’obiettivo deve per forza essere quello di fare il meglio possibile. Dobbiamo puntare molto in alto”.

“All’inizio della stagione – ha concluso il direttore tecnico – c’era chi pensava che non potessimo arrivare così in alto. Questo deve essere per noi uno stimolo. Anche perché i numeri parlano e sono chiari. Dobbiamo mantenere livello e spirito di sacrificio. Il Milan, negli ultimi vent’anni, ha vinto solo due Scudetti: sarebbe perciò un risultato incredibile. Abbiamo l’occasione e dobbiamo crederci fino in fondo”.