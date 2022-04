Champions League gratis in tv: arriva la scelta su Mediaset

Via alle semifinali di Champions League: Mediaset ha comunicato qualche match sarà trasmesso in chiaro su Canale 5.

La stagione calcistica in Europa sta per volgere al termine ed entra nel vivo la kermesse che più appassiona, ovvero la Champions League. In programma ci sono le due semifinali, ovvero Manchester City-Real Madrid e Liverpool-Villarreal.

La squadra di Pep Guardiola ospiterà gli spagnoli martedì alle 21:00, mentre la sfida di Anfield sarà trasmessa mercoledì alle 21:00 contro il Sottomarino giallo. Il ritorno al Bernabeu, invece, è previsto per il 4 maggio alle 21:00, mentre il giorno prima allo stesso orario di scena Villarreal-Liverpool.

‘Mediaset’ ha la possibilità di trasmettere in chiaro una sola data, in prima istanza, vale a dire la gara di martedì 26 aprile.

Champions League, City-Real Madrid e Liverpool-Villarreal: ecco quale sarà in chiaro

La semifinale che andrà in onda sulla rete italiana è l’andata di Manchester City-Real Madrid, la quale sarà possibile seguirla anche via streaming su ‘sportmediaset.it’. La gara tra la squadra di Guardiola e quella di Ancelotti sarà commentata da Riccardo Trevisani. Al commento tecnico ci sarà Massimo Paganin, mentre su ‘Mediaset Infinity’, il prepartita sarà condotto da Benedetta Radaelli con Mino Taveri ospite.

La sfida sicuramente sarà quella che avrà più pubblico non soltanto per il fascino in sé delle due in gara, ma anche per la presenza di Carlo Ancelotti, che ha la grande occasione di portare in trionfo il Real Madrid. Proprio la società madrilena sta per compiere uno sgambetto alla Juventus. Il club spagnolo ha avanzato le negoziazioni con l’entourage di Antonio Rudiger per tesserare il calciatore in occasione della prossima stagione. L’ex Roma era da tempo nel mirino dei bianconeri per sostituire Giorgio Chiellini, ma bisognerà cambiare obiettivo poiché il tedesco è a un passo dalla firma e quindi dall’addio al Chelsea di Tuchel.