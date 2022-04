Juventus, doccia fredda per Allegri: l’affare è saltato, pronta la firma

Il nome che la Juventus aveva in mente per rafforzare la sua difesa già non è più valido: il calciatore è pronto a firmare col Real Madrid.

Trattare con l’entourage di Antonio Rudiger già non sarebbe stata cosa facile, poi si è intromesso il Real Madrid. La Juventus aveva nel mirino, da tempo ormai, il calciatore per rinforzare il pacchetto arretrato in vista della prossima stagione. Un profilo diverso da quelli che monitora, poiché si tratta di un difensore non eccessivamente giovane (29 anni) e di grande esperienza, piuttosto che un talentoso che sta appena mostrando le sue promettenti qualità.

I bianconeri d’altronde sono sulle tracce di un simbolo che possa in qualche modo far patire meno l’assenza che potrebbe generare Giorgio Chiellini. Il capitano, infatti, sembra possa provare un’esperienza in MLS prima di chiudere la carriera da professionista.

Leadership, carisma e talento sono le tre componenti simbolo del difensore e ricercarle sul mercato, soprattutto in rapporto prezzo/qualità abbordabile, è molto complicato.

Juventus, niente Rudiger: il difensore andrà al Real Madrid

Per Antonio Rudiger la sentenza di calciomercato è giunta ancor prima che si aprisse la finestra estiva di trasferimenti. Secondo quanto riferito dal collega di ‘SKY’, Fabrizio Romano, attraverso i propri canali social, il difensore avrebbe già raggiunto l’accordo verbale con il Real Madrid per trasferirsi in Spagna a parametro zero.

Al momento non è stato ancora firmato alcun contratto, ma dopo un nuovo incontro, le parti sono pronte a farlo. L’accordo è stato trovato per un contratto a lunga scadenza, mentre i dettagli sono sul punto di essere ultimati, al punto che il giocatore avrebbe già fatto la sua parte. In particolare, Rudiger avrebbe parlato col tecnico del Chelsea, Thomas Tuchel, per annunciargli che lascerà il club. L’ex Roma piaceva anche a PSG e Manchester United, oltre che alla Juventus.