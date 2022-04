Calhanoglu inseguito e insultato mentre guida: il video della sua risposta

Non accennano a rasserenarsi i rapporti tra i tifosi rossoneri e Hakan Calhanoglu: spunta il video social che sta facendo il giro del web

Hakan Calhanoglu è certamente diventato, in questa stagione in corso, l’uomo in più del centrocampo di Simone Inzaghi. L’Inter ha trovato, a parametro zero, un giocatore fondamentale per la propria squadra. Ma il passaggio sull’altra sponda dei Navigli non è stato certamente digerito dai tifosi rossoneri.

Pochi minuti fa, sui social, è a tal proposito spuntato un video che sta facendo il giro del web. Alcuni tifosi rossoneri, infatti, hanno incontrato il turco in macchina per le vie di Milano e non gli hanno rivolto frasi propriamente gradite.

Il centrocampista, tuttavia, non ha esitato a rispondere e l’ha fatto mostrando il sorriso a chi in quel momento ha voluto prendersi gioco di lui. Una volta superata la macchina con coloro che lo stavano riprendendo, Calhanoglu non ci ha pensato due volte e ha fatto un gesto molto preciso.

Inter, Calhanoglu insultato da alcuni tifosi rossoneri per le vie di Milano: ecco qual è stata la sua risposta

Tutto è successo per le strade di Milano, nel corso di questa giornata, quando alcuni tifosi rossoneri hanno notato che vicino alla propria macchina ci fosse quella di Hakan Calhanoglu. Il turco, ex centrocampista appunto del Milan, è stato riconosciuto e al stesso tempo anche insultato mentre veniva ripreso dalla telecamera di un telefono dall’auto dei suoi ex sostenitori.

Il giocatore ha voluto rispondere, alle frasi che gli sono state rivolte, con un gesto ben preciso. Una volta raggiunta l’auto, accostatosi ad essa per un momento, ha rivolto un sorriso a chi in quel momento lo stava deridendo e ha mostrato il numero 3 con la mano. Ricordando appunto il numero dei gol che l’Inter ha segnato al Milan nell’ultimo Derby di Milano. Tre sono state, infatti, le reti che hanno tagliato fuori gli avversari dalla Coppa Italia. E che hanno permesso all’Inter di accedere alla finale della competizione.