Italia, gioia per Mancini: gol e vittoria in finale, il talento brucia le tappe

Notizia molto bella per l’Italia di Roberto Mancini, il talento brucia le tappe: va in gol in finale e conquista la vittoria

Le Nazionali giovanili italiane stanno dando diverse soddisfazioni negli ultimi mesi. Cosa che non è accaduto a quella maggiore allenata da Roberto Mancini, che ha perso il playoff contro la Macedonia del Nord. Una sconfitta che resterà nella mente di tutti gli italiani e nella storia del calcio, visto che sarà la seconda volta che l’Italia non parteciperà a un Mondiale. E’ arrivata la qualificazione all’Europeo Under 19 da parte dei ragazzi di Nunziata dopo la vittoria contro il Belgio per 0-2.

Mentre è a un passo la qualificazione all’Europeo Under 17. Sarà decisiva la sfida di domani a Siena contro i pari età dell’Ucraina, con Corradi molto soddisfatto del rendimento dei ‘suoi’ azzurrini. Insomma, le cose stanno andando bene a livello giovanile e Gravina e Mancini sono molto felici. In più, c’è da sottolineare la prova di un altro giocatore giovane in giro per l’Europa.

Italia, grande prova di Ndour in Youth League

Si è disputata oggi la finale di Youth League, la Champions del calcio giovanile, tra Benfica e Salisburgo. I lusitani avevano battuto la Juventus in semifinale ai calci di rigore e hanno conquistato il trofeo prendendo a pallonate gli austriaci. La partita è addirittura finita 0-6, e tra i gol c’è stato spazio anche per Cher Ndour, centrocampista italiano che fa anche parte dell’Italia Under 18, con la quale ha collezionato sette presenze fin qui.

Ndour ha fatto anche parte del settore giovanile dell’Atalanta negli anni scorsi, oggi il classe 2004 sta facendo le fortune della formazione Youth del Benfica. I portoghesi hanno vinto la coppa più importante a livello giovanile e possono godersi il giocatore. Cosa che in futuro potrebbe fare anche Roberto Mancini, se effettivamente il centrocampista manterrà le aspettative, visto che il ct ha sempre dimostrato di voler puntare sulle nuove leve.