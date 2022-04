Gasperini al Napoli, addio Spalletti: l’annuncio spiazza tutti

Le strade di Spalletti e del Napoli potrebbero separarsi? L’indiscrezione ha del clamoroso, anche per il nome del possibile sostituto.

Il pessimo momento di forma del Napoli, ormai uscito dalla lotta Scudetto, sta portando Aurelio De Laurentiis a riconsiderare la posizione di Luciano Spalletti. Il tecnico toscano, intoccabile fino a qualche settimana fa, è adesso al centro della bufera.

Stando a quanto riporta il collega Nicolò Schira già stanno circolando i nomi dei possibili sostituti. In caso di rottura definitiva del rapporto tra De Laurentiis e Spalletti, il patron azzurro potrebbe puntare su Vincenzo Italiano, il quale ha una clausola per liberarsi dalla Fiorentina, oppure su Roberto De Zerbi, che potrebbe decidere, anche vista la complicata situazione in Ucraina di lasciare lo Shahktar Donetsk.

C’è poi il nome, clamoroso, di Giampiero Gasperini. Il tecnico dell’Atalanta potrebbe considerare chiuso il suo ciclo a Bergamo e puntare a cambiare area. L’arrivo a Napoli avrebbe comunque del clamoroso visto che Gasperini e De Laurentiis ebbero diversi anni addietro un quasi accordo, sfumato poi in extremis quando lo stesso De Laurentiis riuscì a convincere l’allora tecnico Walter Mazzarri alla permanenza. Scaricando di fatto Gasperini.

Napoli, ipotesi Gasperini: i tifosi però non ci stanno

A giudicare dal sentiment sui social alla notizia, l’ipotesi di Giampiero Gasperini non incontrerebbe particolarmente il favore della piazza. A differenza di un certo entusiasmo per Italiano e De Zerbi, diversi tifosi hanno espresso sui social la propria contrarietà all’ipotesi dell’arrivo del tecnico dell’Atalanta.

Naturalmente per il momento si tratta ancora di ipotesi, con la società che non ha assolutamente fatto capire in alcun modo che il rapporto con Spalletti è compromesso. Staremo a vedere se da qui a fine anno le eventuali crepe si mostreranno oppure queste voci si riveleranno la classica bolla di sapone con l’attuale tecnico che resterà saldo sulla panchina dei partenopei.