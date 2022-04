Fiorentina, clamoroso annuncio su Italiano: addio possibile a giugno

Vincenzo Italiano sta facendo una grande stagione alla Fiorentina, ma il suo futuro potrebbe clamorosamente non essere viola.

Tra le note liete di questa stagione se senza alcun dubbio la Fiorentina di Vincenzo Italiano. A dispetto dell’ultimo ko contro la motivatissima Salernitana, i viola stanno disputando un campionato ad alto livello, contendendo a Roma e Lazio l’accesso alla prossima Europa League.

Naturale quindi che i tifosi siano totalmente a favore di una conferma del tecnico, con l’avvio magari di un lungo progetto pluriennale in grado di riportare la Fiorentina in zone di classifica dalle quali manca da diverso tempo.

Stando però a quanto riportano i colleghi della RAI, il futuro del tecnico non è completamente nelle mani della Viola. Infatti Italiano ha nel suo contratto una clausola rescissoria che, al verificarsi di determinate condizioni, obbligherebbe la Fiorentina a lasciarlo andare.

Fiorentina, Italiano via se si attiva una clausola

Il tecnico ex Spezia infatti ha nel suo contratto, in scadenza nel 2023, una particolare clausola. Potrebbe infatti liberarsi qualora nel periodo tra il 1 e il 15 giugno arrivasse un’offerta di 10 milioni. Cifre non basse, ma che potrebbero tranquillamente essere coperte da qualche big ansiosa si mettere la mani su di uno dei migliori tecnici emergenti del panorama calcistico italiano.

Questa clausola, unita al fatto che Italiano sia passato nella scuderia di Fali Ramadani solo qualche mese dopo la firma sul contratto, fanno sorgere più di una preoccupazione alla Fiorentina e ai suoi tifosi. Al momento non sembrano esserci ipotesi concrete all’orizzonte, ma da qui a fine stagione, con alcune panchine destinate a liberarsi, qualche big potrebbe prendere in considerazione l’ipotesi di aprire il portafogli e assicurarsi Italiano come allenatore.