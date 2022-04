Juve, Agnelli delude i tifosi: bocciata la grande richiesta della piazza

Il presidente della Juve Agnelli darà una grossa delusione ai tifosi: la richiesta della piazza appare destinata a rimanere inascoltata

Con il Sassuolo, la Juventus di Max Allegri non ha dato vita a una prestazione memorabile. I bianconeri hanno sofferto il dinamismo e l’organizzazione tattica della squadra di Dionisi ma alla fine sono riusciti ugualmente ad arpionare tre punti fondamentali per il finale di stagione con le marcature di Paulo Dybala e Moise Kean.

La formazione bianconera potrà adesso dare l’assalto al quarto posto, adesso a portata di mano, complice il rallentamento del Napoli. Sullo sfondo resta poi sempre la finale di Coppa Italia contro l’Inter, che può consentire a Chiellini e compagni di non chiudere la stagione a mani vuote. Dopodiché si penserà esclusivamente sul calciomercato da cui Allegri si attende i rinforzi per rendere la squadra più competitiva in vista della prossima annata.

Juventus, dall’Inghilterra sono sicuri: su Pogba ci sono PSG e Real Madrid, ritorno in bianconero più lontano

Il reparto in cui la Juventus dovrà ricercare rinforzi importanti sarà soprattutto il centrocampo. I bianconeri soprattutto in questo settore del terreno di gioco hanno dimostrato di fare fatica negli ultimi anni. L’innesto di Denis Zakaria non è sufficiente e l’attenzione della dirigenza resterà alta.

Il ritorno di Paul Pogba tuttavia non appare un’opzione plausibile, sebbene molto richiesto dai tifosi della Juventus. Il francese lascerà il Manchester United a fine stagione. Il ‘polpo’ nel frattempo ha iniziato a salutare abbandonando il gruppo Whatsapp dei ‘Red Devils’ secondo i media inglesi. La pista che conduce a Torino però non sembra battuta.

Secondo quanto riferito dal ‘Mirror’, infatti, sono soltanto due le squadre che hanno mostrato interesse per Pogba. Sono entrambe due big del calcio europeo, Real Madrid e PSG. Da un lato dunque la possibilità di confrontarsi in un campionato affascinante come la Liga, dall’altra il ritorno in Francia.

Al momento non si è registrato nessun interessamento da parte della Juventus, a conferma che i numeri – malgrado lo status che acquisirà il centrocampista a partire da giugno – non rientrano nei conti della società di Andrea Agnelli.