Lazio, Sarri può perdere un top: in Premier pronti a sborsare 80 milioni

La Lazio rischia di dire addio al pilastro del suo centrocampo. Sarri e Lotito potrebbero perdere un top player: offerta dalla Premier.

La Lazio di Claudio Lotito è in lotta per un posto nell’Europa che conta. Il club biancoceleste, insieme alla Roma e alla Fiorentina, punta all’ultimo posto disponibile per Champions League, ma al momento sembra essere un miraggio. Più probabile, invece, un piazzamento in Europa League o ai preliminari di Conference League.

Servirà l’aiuto di tutti per centrare gli obiettivi stagionali e non gettare al vento la prima stagione della gestione Sarri. Anche il tecnico lo sa bene e per questo motivo si coccola i top player della propria rosa. Immobile su tutti e poi Milinkovic-Savic, che resta corteggiatissimo da numerosi club in giro per l’Europa.

Calciomercato Lazio, offerta da 80 milioni dello United per Milinkovic-Savic

Il centrocampista biancoceleste è corteggiato da diversi anni da numero si top club europei. Lotito ha sempre alzato il muro e posto il veto per la sua cessione, ma stavolta l’agente del calciatore sembra essere già al lavoro per un trasferimento all’estero.

Come riferisce ‘Il Messaggero’, sul cartellino del giocatore ci sono Paris Saint-Germain e Manchester United. Due giorni fa il procuratore di Milinkovic-Savic è stato a Roma. Il motivo? Una offerta dei Red Devils che avrebbero messo sul piatto circa 80 milioni di euro, cifra minima richiesta dal presidente della Lazio per lasciar partire uno dei suoi pupilli. Il club biancoceleste spera nell’asta con il PSG, fermi alla proposta autunnale da 65 milioni. La Juventus, a queste cifre, resta fuori dall’affare.