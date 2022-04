L’Inter si riprende la vetta, asfaltata la Roma a San Siro

Da pochi minuti minuti è terminata la gara tra Inter e Roma con il risultato di 3-1 a favore della squadra di Simone Inzaghi.

La prima occasione della partita è per la Roma con il colpo di testa di Mancini, su un calcio di punizione battuto dalla sinistra da Pellegrini, che termina di pochissimo a lato. Dopo un minuto, esattamente al 30’, l’Inter passa in vantaggio, dopo una bellissima azione in verticale, con la rete siglata da Dumfries.

Dopo la rete del vantaggio, i nerazzurri sono padroni del campo e al 39’ vanno sul doppio vantaggio con la grandissima rete siglata da Brozovic. Il primo tempo si conclude con l’occasione di Dumfries, che di testa sfiora la rete del 3-0. La Roma comincia la seconda frazione di gara con un buon piglio.

I giallorossi, infatti, sono pericolosi con il cross di Mkhitaryan che non riesce a trovare nessun compagno ad impattare con la sfera in area di rigore nerazzurra. Al 51’ c’è l’occasione per Lautaro che con una gran girata impegna Rui Patricio. Dopo appena due minuti, l’attaccante argentino, lasciato tutto solo, segna il terzo gol per l’Inter di testa.

Sussulto della Roma all’85’, ma l’Inter vince con merito

La gara sembra chiudersi senza particolari problemi per l’Inter, ma la Roma non demorde e all’85’ segna con Mkhitaryan. I giallorossi cercano di attaccare, ma i nerazzurri non corrono più grandi pericoli e portano a casa un successo vitale per la lotta Scudetto. La squadra di Simone Inzaghi, in attesa di Lazio-Milan di domani sera, è tornata in vetta al campionato.

Questa la nuova classifica di Serie A: Inter 72, Milan 71; Napoli 67; Juventus 63; Roma 58*; Fiorentina**, Lazio 56; Atalanta 54; Hellas Verona 48; Sassuolo 46; Torino 43; Udinese 39**; Bologna 38**; Empoli 34; Spezia 33*; Sampdoria 29; Cagliari 28; Venezia, Genoa 22; Salernitana 22**.

* = una gara in più, **= una gara in meno