Juventus, l’affare rischia di saltare: Allegri può ritrovare l’attaccante in estate

Inatteso ritorno per la Juventus. Il calciatore mandato in prestito, infatti, potrebbe non essere riscattato e quindi tornare in bianconero.

Le ultime settimane del Torino saranno di grande riflessione in merito a come muoversi in sede di calciomercato. Sicuramente c’è riconoscenza per il lavoro svolto fino a questo momento da Ivan Juric e per tale motivo ci si siederà al tavolo insieme al tecnico per valutare le mosse da fare. Sia in entrata che in uscita.

Da valutare con attenzione sarà il reparto offensivo. La continuità in rosa del capitano Andrea Belotti, infatti, è in forte dubbio e in tal senso andrebbe rifondato il parco attaccanti, che avrebbe bisogno di nuovi riferimenti e strategie. In tal senso in discussione è anche Marko Pjaca.

La stagione del calciatore di proprietà della Juventus è stata decisamente al di sotto delle aspettative o meglio dell’investimento che sarebbe necessario per acquisirne il cartellino. A fatica il croata ha superato la sufficienza in pagella e ciò genera dubbi rispetto a quanto possa essere fondamentale per il futuro dei granata.

Torino, in dubbio il riscatto di Pjaca: tornerà alla Juventus?

Secondo quanto riferito da ‘La Stampa’, anche l’attaccante sente di non star dando il giusto contributo e quindi probabilmente di non trovarsi nel posto giusto. La decisione da prendere ha un grande peso anche per il prosieguo della sua carriera e infatti ci si incontrerà per capire come muoversi. La data del riscatto dalla Juventus non è così lontana: entro giugno bisognerà scegliere.

È pur vero che i problemi fisici hanno impedito a Pjaca di mettersi in mostra, ma sborsare 5 milioni di euro per una società come il Torino potrebbe essere eccessivo per una scommessa. Juric ha grande stima nei confronti del croata e, messo nelle giuste condizioni fisiche, è convinto che possa dare un grande contributo. Le qualità non si discutono. Le prossime settimane saranno decisive, altrimenti sarà Allegri a doversi prendere cura dell’investimento della Juventus, già impegnata sul mercato.