Juventus, il primo colpo dell’estate è già saltato: visite mediche a Londra

Brutte notizie per la Juventus in vista del calciomercato della prossima estate. Il primo obiettivo di Andrea Agnelli è già saltato.

Con una qualificazione in Champions League praticamente agguantata, anche se mancano ancora pochi punti per l’ufficialità matematica, la Juventus si è già fiondata sul mercato. Il club bianconero, che tra cessioni e scadenze perderà diversi calciatori tra cui quasi certamente Dybala, vuole muoversi con intelligenza per regalare ad Allegri una rosa in grado di essere nuovamente competitiva.

Uno di principali obiettivi di mercato di Andrea Agnelli era l’ex difensore della Roma, attualmente al Chelsea Antonio Rudiger. Un profilo ideale per la Juventus visto che il calciatore, con esperienza sia in Europa che in Serie A, è in scadenza di contratto.

Oltretutto lo stesso calciatore aveva praticamente annunciato, per bocca del suo attuale tecnico Tuchel, l’intenzione di non rinnovare l’accordo con i Blues e quindi guardarsi intorno per provare un’avventura diversa. Peccato per la Juventus che quest’avventura non sarà a Torino. Rudiger infatti quasi certamente sarà un prossimo calciatore del Real Madrid.

Juventus, niente Rudiger: il difensore ad un passo dal Real Madrid

E’ stato lo stesso calciatore tedesco a spingere fortemente per il Real Madrid. Come riporta il quotidiano spagnolo AS, Rudiger avrebbe accelerato la trattativa facendo cadere le sue riserve economiche e accettando la proposta di contratto del Real Madrid: un pluriennale fino al 2026.

Addirittura i medici del club spagnolo starebbero già programmando per i prossimi giorni un viaggio a Londra dove incontreranno il calciatore per sottoporlo alle visite mediche. L’unica perplessità del club madrileno è infatti legata alle condizioni fisiche del calciatore. Una volta sinceratisi di questo non dovrebbero davvero esserci più ostacoli per il passaggio di Rudiger al Real Madrid. Con buona pace della Juventus.