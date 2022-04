Juventus, non solo Dybala: un altro calciatore può dire addio gratis

La Juventus di Agnelli ed Allegri si avvia verso la rivoluzione in estate. Oltre agli affari in entrata, anche in uscita si può cambiare molto.

La Juventus di Massimiliano Allegri, dopo aver battuto la Fiorentina in Coppa Italia, è pronta a sfidare l’Inter di Simone Inzaghi nell’atto finale del torneo che si terrà nelle prossime settimane allo stadio Olimpico di Roma. I bianconeri, nel frattempo, restano concentrati sul calcio giocato, provando ad allontanare il più possibile i rumors sul futuro di Andrea Agnelli.

Proprio Andrea Agnelli è al lavoro per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione di campionato. Il presidente bianconero ha stilato una lunga lista dei desideri che la dirigenza piemontese proverà ad esaudire.

Calciomercato Juventus, Bernardeschi via a parametro zero

In ogni caso, a prescindere da chi arriverà o meno, sarà una Juventus che cambierà faccia. Con l’addio di Paulo Dybala e la presenza incerta di alcuni top player del calibro di Giorgio Chiellini, la Juve si avvia verso un processo di rivoluzione che cambierà le carte in tavola.

Gli addii in programma in estate potrebbero essere diversi e numerosi. Oltre all’attaccante argentino, un altro calciatore che potrebbe dire addio alla maglia della Juventus è Federico Bernardeschi. Il futuro dell’attaccante della Nazionale italiana, così come riferito dall’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’, è ancora in bilico.

Nonostante le sue parole nel post partita di ieri sera, la separazione sembra essere ormai affare fatto. Via a parametro zero, visto il contratto in scadenza in estate. Nel suo futuro potrebbe esserci il Milan, anche se al momento nulla di concreto esiste. Il club rossonero segue da tempo, con particolare attenzione, l’evolversi della situazione.