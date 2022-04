Spettacolo City-Real, ma l’episodio fa discutere tutti: ecco cos’è successo

Match spettacolare a Manchester tra City e Real Madrid. Eppure, nel 4-3 di questa sera, spunta l’episodio che fa discutere tutti: ecco cos’è successo.

Divertimento, spettacolo e tanta, tantissima qualità. Manchester City e Real Madrid hanno dato un saggio di cosa sia il calcio ai livelli più alti. Un 4-3 che ha incantato e tenuto incollato alle televisioni i tifosi e gli appassionati di tutta Europa.

Nella cornice della Champions League, insomma, il primo atto delle semifinali è un instant classic da ricordare negli anni a venire. Eppure, c’è stato un episodio che continua a far discutere tutti. Quasi più del risultato e dello spettacolo offerto dalle due squadre.

Un episodio successo nel corso del secondo tempo e che ha generato molte discussioni. Protagonista l’arbitro Istvan Kovacs, sotto la lente di ingrandimento per quanto fatto in occasione della rete di Bernardo Silva.

City e Real danno spettacolo, ma Kovacs fa discutere tutti: il motivo

Al momento del 4-2 del Manchester City, l’arbitro rumeno sale in cattedra e ruba la scena ai calciatori in campo. Nel senso positivo del termine. Al limite dell’area di rigore, Zinchenko viene atterrato in malo modo da Kroos: Kovacs ha già pronto il fischietto tra le labbra, ma quando Bernardo Silva raccoglie il pallone e si invola verso la porta, il direttore di gara è lucido e fulmineo nel concedere il vantaggio ai Citizens.

Un vantaggio che ha gelato, in primis, i calciatori del Real (Camavinga, addirittura, si era già fermato in attesa del fischio), ma che ha non ha destato alcuna protesta tra le fila degli avversari. Anzi, piovono complimenti per il fischietto Kovacs, stasera ritenuto impeccabile dai tifosi e dagli addetti ai lavori.

“L’arbitro Kovacs di stasera è un fenomeno comunque. Sommando Manchester City-Atleti e Manchester City-Real Madrid non ha letteralmente commesso un singolo errore. Non ci sono stati episodi da VAR, espulsioni, polemiche. Fantastico, non ne vedevo uno così bravo da tempo”: questo è solo il tenore di alcuni tweet, che stanno incoronando Kovacs come il vero migliore in campo di City-Real.