“È impazzito”: clamoroso in Champions: succede in City-Real Madrid

Una gara di semifinale di andata incredibile quella andata in scena questa sera tra Manchester City e Real Madrid: l’episodio è stato clamoroso

Ciò che è andato in scena questa sera tra Manchester City e Real Madrid all’Etihad Stadium è da poter senza dubbio definire come incredibile. La gara di andata per la semifinale ha decretato che il City vincesse contro il Real. Il sipario è infatti calato sul risultato finale di 4-3, ma è letteralmente successo di tutto.

Un calcio spettacolare quello messo in scena questa sera dal Manchester City di Guardiola e dal Real Madrid di Ancelotti. Una prima parte di semifinale che ha avuto il sapore di finalissima e che ha lasciato comunque ancora tutto aperto, in attesa di capire cosa succederà al ritorno al Bernabeu.

Grande gara, giocatori instancabili, qualità e intensità. Tutto questo e tanti gol hanno caratterizzato questa serata di Champions League che ha regalato grandi emozioni. Da un lato sono andati a segno De Bruyne, Gabriel Jesus, Foden e Silva. Dall’altro ha segnato una personale doppietta Benzema e al suo gol si è aggiunto quello di Vinicius.

Champions League, uno spettacolo la sfida tra Manchester City e Real Madrid: Benzema a segno dal dischetto, tiro da campione

Quanto mostrato questa sera tra Manchester City e Real Madrid ha dell’incredibile. È terminata sul risultato finale di 4-3 il match di andata di questa semifinale, ma è ora da capire cosa i Blancos riusciranno a compiere al Bernabeu al ritorno. Già questa sera, Karim Benzema ha preso su di sé una responsabilità enorme. Andando a calciare il rigore conquistato all’82’.

Rigore calciato con una freddezza da grande campione. Non è infatti passato inosservato il modo in cui l’attaccante l’ha tirato, con un ‘cucchiaio’ nel momento in cui la sua squadra era già sotto di due gol. Per questo motivo gli appassionati della gara hanno voluto commentare così l’accaduto su ‘Twitter’: “Rigore con scavetto in una semifinale di Champions in cui sei sotto e devi recuperare. Sei pazzo Benzema“. O ancora: “Il cucchiaio su un rigore sul 4-2, Benzema è impazzito“.