Champions, che spettacolo a Manchester: è 4-3 tra City e Real

Serata davvero spettacolare a Manchester: il primo atto della semifinale di Champions tra City e Real Madrid termina 4-3.

Il clima è stato quello delle grandi occasioni. Come poteva non esserlo, dopotutto, quando Manchester viene adibita a festa per la semifinale di Champions League e sul ring ci sono due sfidanti del calibro di Pep Guardiola e Carlo Ancelotti.

Insomma, c’erano tutti i presupposti per una serata spettacolare e così è stato: quello tra Manchester City e Real Madrid è stato il primo atto di una semifinale clamorosa. Un match combattuto, equilibrato e spettacolare, dove la formazione di Guardiola ha dato fondo a tutta la sua qualità.

E infatti, sono gli uomini di casa a mettere subito le cose in chiaro. Dopo 11′ il City è già sul 2-0, con De Bruyne e Gabriel Jesus che hanno dato il loro benvenuto agli uomini di Ancelotti.

Champions, semifinale spettacolare: il City passa sul Real Madrid per 4-3

Un benvenuto traumatizzante per il Real, che annaspa fino alla mezz’ora sotto i colpi di un City scatenato. Al 34′, però, arriva la zampata del solito Benzema, utile per riaprire i giochi e dare un po’ di respiro ai blancos.

Respiro che dura poco: nel secondo tempo, la formazione di Guardiola riprende esattamente da dove aveva lasciato. E al 52′ sigla il 3-1 con uno scatenato Foden. L’ennesimo schiaffo sul volto del Madrid, che dai momenti di difficoltà trae il meglio. E quattro minuti più tardi Vinicius Jr. semina il panico e trova la rete del 3-2.

La bilancia del match, però, parla chiaro: un palo e tante occasioni sprecate per il City, che vede al solo gol di vantaggio come una vera beffa. La stessa che si consuma nei minuti finali, quando Bernardo Silva (al 73′) trova sì il gol del 4-2, ma l’eterno Benzema riporta il Real ad una rete di distanza, grazie ad un calcio di rigore (all’82’). Due perle, soprattutto quella del francese, capace di gelare Ederson con un prezioso cucchiaio dal dischetto.

Al triplice fischio, il risultato recita 4-3: uno spettacolo pazzesco, in attesa della gara di ritorno. E al Bernabeu la qualificazione per Guardiola sarà tutta da conquistare.