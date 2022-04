Napoli, c’è la trattativa con il big: De Laurentis sorprende i tifosi

Napoli, attenzione a quello che succede sul mercato: De Laurentiis sorprende i tifosi e tratta con il big, adesso può cambiare tutto.

Non è stato un grande mese di aprile, ma il Napoli ha voglia di ripartire e farlo più forte di prima. Il post-Empoli è stato pesante: il ritiro, poi il dietrofront, l’incontro con Spalletti e la squadra, poi la cena risanatoria. Adesso, la società di De Laurentiis è chiamata a reagire in questo finale di stagione.

Anche perché non bisogna fare scherzi: la qualificazione in Champions League è essenziale per progettare la prossima temporada. E tra rinnovi e colpi di mercato, la società campana è già al lavoro per rinforzarne la rosa.

Soprattutto sul fronte interno c’è da capire il futuro di tanti senatori. Su tutti, quello di Dries Mertens, in scadenza il 30 giugno e con un’opzione di prolungamento che il Napoli non sembra intenzionato ad attivare, viste le cifre pattuite.

Napoli, colpo di scena: De Laurentiis tratta il rinnovo con Mertens

Attenzione, però, al colpo di scena targato Aurelio De Laurentiis. Come riportato da ‘Sky Sport’, il patron azzurro è stato ospite a casa Mertens prima della cena di squadra di questa sera. Un lungo colloquio, quello avuto con il bomber belga, dove sul tavolo sono state messe le prime schermaglie di rinnovo.

Certo, la strada è ancora lunga, ma una trattativa c’è ed è pronta ad entrare nel vivo. Mertens ormai è napoletano di adozione e questo primo approccio potrebbe essere il la per un qualcosa di importante al termine del campionato. Il segnale da parte di De Laurentiis c’è stato e questo ha sorpreso anche i tifosi, in tensione per il futuro del proprio beniamino.

Come ribadito da ‘Sky Sport’, appuntamento dunque a fine maggio: dopo l’ultimo triplice fischio della stagione, le parti proveranno ad aggiornarsi nuovamente per un discorso nato e avviato in questo tardo pomeriggio d’aprile. La storia d’amore tra Mertens ed il Napoli continuerà?