Napoli, lite Spalletti-De Laurentiis: spunta già il sostituto per la panchina

La trasferta di Empoli ha inasprito i rapporti al Napoli: lo strappo tra tecnico e presidente dà vita a una clamorosa ipotesi per il futuro

La clamorosa sconfitta con l’Empoli ha fatto esplodere anche l’esterno il bubbone che già da un po’ sembra covasse all’interno. Il Napoli ha detto definitivamente addio al sogno scudetto se ancora ci fossero possibilità dopo il punto raccolto in due partite contro Fiorentina e Roma. Anche il terzo posto ora è fortemente in discussione, con la Juventus che si è avvicinata prepotentemente e spera adesso di operare il sorpasso.

In questo finale di stagione, i partenopei devono completare l’operato conquistando quantomeno la qualificazione in Champions che in questo momento non sembra essere in discussione e che ad inizio stagione era stata posta come obiettivo primario della società di Aurelio De Laurentiis. Il presidente a fine campionato analizzerà un po’ di situazione per poi decidere come proseguire.

Napoli, Luciano Spalletti non è più intoccabile: De Laurentiis ripensa a Gian Piero Gasperini

Gli azzurri non stanno vivendo un periodo semplice. Giorni di confusione e la rottura ormai evidente tra il tecnico Luciano Spalletti e la società, con in testa il presidente Aurelio De Laurentiis e il figlio Edoardo, con cui – come rivelato da ‘La Gazzetta dello Sport’ – ci sarebbe stato un alterco durante il viaggio di ritorno dalla trasferta di domenica.

Anche il ritiro prima annunciato e poi annullato è indice di una crisi di nervi all’interno del club partenopeo. A questo punto però Spalletti non è intoccabile malgrado un contratto per ulteriori due stagioni ad una cifra comunque sostanziosa (6 milioni di euro).

Aurelio De Laurentiis deciderà sul futuro del tecnico toscano al termine della stagione e non sono da escludere cambi. I primi nomi accostati sono stati quelli di Roberto De Zerbi e Vincenzo Italiano ma adesso la ‘rosea’ rilancia con forza un’altra pista, quella per Gian Piero Gasperini. L’allenatore dell’Atalanta è blindato dalla Dea ma non è da escludere completamente un suo addio a fine stagione specie se non dovesse arrivare quantomeno la qualificazione in Europa League.

Il patron del Napoli provò a portarlo sulla panchina azzurra già in passato. Nel 2009 arrivò addirittura a firmare, salvo poi il nulla di fatto dovuto alla permanenza di Walter Mazzarri. Successivamente, pure nel 2019, il produttore cinematografico aveva pensato a lui nonostante in quel momento in sella ci fosse Carlo Ancelotti. Il nome di Gasperini torna nuovamente d’attualità in casa partenopea.