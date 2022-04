Caos Atalanta-Torino, Gasperini è una furia: prima il gesto e poi l’accusa

L’Atalanta non ha digerito quanto accaduto nel recupero di campionato con il Torino: nel dopo partita si sono registrati due episodi plateali

Non solo Inter. Nella zona per l’Europa è stata una serata difficile pure per l’Atalanta. I bergamaschi hanno pareggiato con il Torino dopo essere stati costretti ad inseguire i granata per due volte.

La squadra di Gian Piero Gasperini è andata subito sotto per la rete di Sanabria ma, dopo aver capovolto la gara, ha subìto il pareggio dei granata in seguito ad un episodio molto dubbio (che ha generato tante perplessità pure tra i tifosi). Nel secondo tempo è tornata a vivere con l’acqua alla gola prima di risalire la corrente nel finale. Il gesto e l’accusa arrivati al termine della partita hanno però rivelato l’amarezza dei bergamaschi.

Atalanta, Gritti rammaricato per la prestazione arbitrale: “Forse diamo fastidio in alto”

Davanti ai microfoni al termine del match con il Torino si è presentato il vice allenatore dell’Atalanta Tullio Gritti. Questo perché Gasperini, evidentemente contrariato per le decisioni che hanno colpito la sua squadra ha preferito non parlare.

Il vice allenatore non è stato comunque tenero, lanciando un’accusa velata: “Non siamo contenti per l’arbitraggio. Ci sono diversi episodi di questo tipo durante la stagione, alcuni di essi sono passati in sordina. Forse diamo fastidio quando stazioniamo troppo in alto. Mettiamo in conto tutto e andiamo avanti perché non possiamo fare diversamente”.

Gritti è poi andato anche al di là del dubbio calcio di rigore assegnato al Torino per un presunto fallo di Freuler su Sanabria: “Il Torino è una buona squadra, sapevamo che ci avrebbe creato delle difficoltà. Sul primo gol granata però ci poteva stare il fallo perché mi viene difficile pensare che un calciatore possa andare giù da solo. Nonostante ciò, l’avevamo raddrizzata in pochi minuti. Si è trattata di una bella partita”.