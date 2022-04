Inter da incubo a Bologna, Atalanta e Torino da spettacolo

Nei recuperi, l’Inter spreca il sorpasso al Milan (decisivo un errore di Radu) mentre l’Atalanta conquista solo un pareggio con il Torino

Si sono giocati oggi tre recuperi di Serie A. Dopo l’antipasto rappresentato dal match tra Fiorentina e Udinese, questa sera sono scese in campo Inter e Atalanta contro Bologna e Torino. Una serata difficile per entrambe. Sconfitta per gli uomini di Inzaghi, riprendono il risultato per i capelli invece quelli di Gasperini.

A questo punto, situazione quasi omogenea in classifica. Rimane soltanto un match da recuperare, quello tra Salernitana e Venezia. La gara si giocherà giovedì 5 maggio alle 18 allo stadio “Arechi”. Dopodiché non servirà più la calcolatrice per ipotizzare scenari differenti.

Serie A: l’Inter cade a Bologna e fallisce il sorpasso al Milan, soltanto un punto per l’Atalanta con il Torino

La squadra di Simone Inzaghi al “Dall’Ara” passa in vantaggio con Ivan Perisic (3’). Il Bologna non si arrende lì e venticinque minuti più tardi pareggia con l’ex Arnautovic che gira in maniera precisa con un colpo di testa, il cross di Barrow. L’Inter ci prova, Inzaghi inserisce pure Dzeko e Sanchez al posto di Correa e Barella passando al 3-4-3. Nel finale però un clamoroso errore di Radu permette a Sansone di siglare il raddoppio a porta vuota (36’).

A Bergamo, Torino di Ivan Juric vicino all’exploit. La squadra granata dopo essere passata in vantaggio in avvio con Sanabria (4’), pronto a depositare in rete un suggerimento di Praet, subisce la replica dell’Atalanta che in pochi minuti pareggia con un penalty di Muriel (17’) e poi, dopo un gol annullato ad Hateboer, ribalta il confronto con De Roon (23’). Prima del riposo però il Torino raggiunge il pari con un rigore giudicato dai più molto generoso per un contatto tra Freuler e Sanabria. Dal dischetto Lukic firma il 2-2 (36’). Nel secondo tempo, al 18’, il centrocampista serbo trafigge ancora Musso dagli undici metri (fallo di Toloi su Pobega), poi è un’autorete di Freuler a portare il Torino sul +2 (22’). Pasalic accorcia le distanze (33’). Non è finito perché Muriel timbra il pareggio (39’) sull’ennesimo calcio di rigore della serata.

Il pomeriggio era cominciato con la pesante vittoria dell’Udinese in casa della Fiorentina.

Questa la nuova classifica dopo le tre partite di oggi: Milan 74; Inter 72; Napoli 67; Juventus 66; Roma 58; Lazio, Fiorentina 56; Atalanta 55; Hellas Verona 49; Sassuolo 46; Torino 44; Udinese 43; Bologna 42; Empoli 37; Spezia 33; Sampdoria 30; Cagliari 28; Salernitana, Genoa 25; Venezia 22.