“Succede sempre, è frustrante”, Di Marzio non si trattiene: il motivo

Dopo lo scoppiettante match di ieri sera, il popolare giornalista sportivo Gianluca Di Marzio si sfoga con i suoi followers.

In campo Manchester City–Real Madrid di Champions League è stata una delle partite più belle ed emozionanti della stagione. Tanti gol e tantissime occasioni, con due squadre che non si sono per nulla risparmiate.

Da un lato il Real Madrid di Ancelotti, la ‘storia’ di questa competizione, che già in questa edizione può esporre lo scalpo del milionario PSG, dall’altro il Manchester City alla ricerca, finalmente, anche di u successo in Europa. Dopo la finale persa lo scorso anno contro il Chelsea per Guardiola l’obiettivo è chiaro: alzare la coppa dalle grandi orecchie.

Il risultato, con queste premesse, non poteva che essere una grande partita. Giocata da entrambe le squadre per vincere, si è conclusa con la vittoria del City per 4-3. Il risultato però lascia tutto aperto e fa presagire una gara di ritorno altrettanto fantastica. Logicamente anche gli addetti ai lavori sono rimasti piacevolmente colpiti dal match, se non fosse per un piccolo particolare nel postpartita.

Manchester, la polemica di Di Marzio sull’aeroporto

Terminato il match il popolare giornalista sportivo Gianluca Di Marzio si è lasciato andare ad uno sfogo con i suoi followers, lamentando la solita lunga attesa all’imbarco dell’aeroporto di Manchester. Di Marzio ha fatto un parallelo tra la bellezza del match e la ‘bruttezza’ dell’attesa in aeroporto. “Così incredibile la partita di ieri, così frustrante la fila per ripartire (ogni volta)” ha scritto su Twitter.

I suoi followers gli hanno dato corda, raccontando anche loro le spiacevoli esperienza che hanno avuto all’aeroporto inglese. A quanto pare, stando al racconto di vari utenti su Twitter, l’esperienza di imbarco all’aeroporto della città inglese è decisamente poco confortevole. Almeno Di Marzio ha avuto la possibilità di passare il tempo in modo piacevole ripensando alla bellezza del match tra Manchester City e Real Madrid.