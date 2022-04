Champions, ecco la rivoluzione della UEFA: per le italiane cambia tutto

L’Uefa sembra orientata ad introdurre una novità fondamentale nella Champions League: Ceferin ci sta già pensando



Liverpool-Villarreal chiuderà la due giorni di Champions League. Ad Anfield, la squadra di Jurgen Klopp proverà a stendere la rivelazione spagnola, che ha già mietuto vittime molto importanti: Juventus e Bayern Monaco.

Nella mente dei “calciofili” però è ancora ben impressa la partita di ieri sera tra Manchester City e Real Madrid. Una gara estremamente spettacolare, capace di “incollare” tutti al televisore fino al termine. Mentre il pallone continua a rotolare, l’Uefa sta pensando ad una clamorosa novità per il prossimo futuro.

L’indiscrezione è stata lanciata dal ‘The Times’, una clamorosa novità potrebbe sconvolgere il calendario della Champions League nel prossimo futuro, L’Uefa sta infatti valutando l’opportunità di introdurre una variazione consistente rispetto al format attuale.

L’organismo europeo del calcio sta pensando di introdurre la Final Four. Una ‘riforma’ che cancellerebbe dal programma soltanto due partite ma che rappresenterebbe una vera e propria rivoluzione rispetto alla versione in vigore ora.

Champions League, l’Uefa pensa alla Final Four: semifinale e finale nello spazio di cinque giorni

Semifinale e finale in questo caso si giocherebbero nello spazio di cinque giorni e chiaramente a partita unica (un cambio di prospettiva soltanto per le semifinali) in una città scelta preventivamente ma in grado di consentire l’afflusso al numero di spettatori stimato ad assistere ai match.

Questa versione avrebbe già incassato il sostegno da parte dell’ECA, l’associazione dei club europei, presieduta adesso da Nasser Al-Khelaifi (il presidente del PSG è subentrato ad Andrea Agnelli dopo le dimissioni di quest’ultimo alla vigilia della proposta della Superlega).

L’ECA starebbe facendo pressioni su Aleksander Ceferin per promuovere questa nuova versione della Champions sebbene – come riferisce ancora ‘The Times’ – non tutti i dirigenti ai vertici dell’Uefa sarebbero favorevoli all’opzione. Della proposta si parlerà a partire dalla stagione 2024-2025 quando entrerà in vigore il nuovo format della competizione.

Nel frattempo, la speranza è che si possa assistere alla “Primavera” della Serie A, che manca alle semifinali di Champions dal 2018, anno in cui la Roma è stata sbattuta fuori dal Liverpool.