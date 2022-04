PSG, l’annuncio gela tutti: che sorpresa per Donnarumma e compagni

Il futuro del PSG al centro delle considerazioni della dirigenza: arriva l’annuncio che sorprende Donnarumma e compagni in vista della prossima stagione.

Non è stata un’annata da ricordare, quella del Paris Saint-Germain. Certo, un’altra Ligue1 è stata messa in bacheca, ma le controversie di questa stagione hanno guastato e reso (quasi) nulla la vittoria del campionato da parte di Pochettino e dei suoi uomini.

Lo stesso Pochettino che, ormai, sembra diretto verso altri lidi. Un’esperienza che è durata poco meno di due anni e che si chiuderà con tanti rimpianti e tante dita puntate. La dirigenza capeggiata da Al-Khelaifi ha le idee chiare: ripartire da un nuovo allenatore, capace di dare lustro in Europa ai colori del Paris.

Sì Zidane, ma sì anche e soprattutto Antonio Conte. L’ex allenatore dell’Inter è stato uno dei nomi più chiacchierati in chiave PSG e in giornata è arrivato l’annuncio netto e perentorio sul futuro del trainer leccese.

PSG, l’annuncio sorprende Donnarumma e compagni: l’entourage Conte smentisce tutto

Annuncio che è arrivato a sorpresa, per i tifosi e per il gruppo degli italiani Donnarumma e Verratti: “Si tratta di una notizia non vera, sono fake news prive di ogni fondamento”. Così, fonti vicine ad Antonio Conte – riporta ‘gazzetta.it’ – smentiscono qualsiasi approdo del trainer del Tottenham in quel di Parigi.

Secondo quanto raccontato dalla ‘rosea’, dunque, sarebbe escluso un contatto da l’ex Inter e la società francese. Il futuro di Antonio Conte e soprattutto quella della panchina del Paris Saint-Germain restano due misteri ancora tutti da risolvere.

Dichiarazioni di circostanza o smentita netta e sincera? Difficile dirlo in questo tardo aprile, ma Al-Khelaifi è chiamato a dare al suo club un nuovo ciclo tecnico capace di portare il PSG in cima all’Europa. Conte o non-Conte.