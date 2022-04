Alle 20.15 scendono in campo ben due match di questa giornata dedicata ai recuperi di Serie A. Si affronteranno, tra le altre, anche Bologna ed Inter.

Ora non si può sbagliare. Dopo le tante polemiche degli scorsi mesi, l’Inter si ritrova ad affrontare finalmente il Bologna per provare a recuperare quei tre punti necessari a riportarsi nuovamente in vetta. Dopo stasera, infatti, la classifica sarà finalmente quasi tutta in pari rispetto alle partite giocate (mancherà ancora Salernitana-Venezia). Per i nerazzurri, però, l’occasione è più che mai ghiotta. Vincere oggi significherebbe riguadagnare un vantaggio sul Milan e proiettarsi con fiducia al finale di stagione.

Bologna-Inter, le probabili formazioni

BOLOGNA (3-5-2): Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; De Silvestri, Dominguez, Schouten, Soriano, Hickey; Arnautovic, Sansone. Allenatore: Mihajlovic (in panchina Tanjga). A disposizione: Bardi, Binks, Bonifazi, Mbaye, Kasius, Viola, Aebischer, Svanberg, Orsolini, Vignato, Falcinelli, Barrow.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Martinez. Allenatore: S.Inzaghi. A disposizione: Radu, Cordaz, Ranocchia, D’Ambrosio, Darmian, Dimarco, Carboni, Gagliardini, Vecino, Sangalli, Correa, Sanchez.

ARBITRO: Doveri

GUARDALINEE: Imperiale e Cecconi

QUARTO UOMO: Marchetti

VAR: Fabbri

AVAR: Paganessi