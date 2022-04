Inter, che guaio per Inzaghi: rischio tegola in vista del Bologna, le ultime

Arrivano brutte notizie per l’Inter a poche ore dalla sfida contro il Bologna. Rischia di restare fuori uno dei big nerazzurri.

E’ tempo di recuperi. Si giocano oggi diversi match, quelli che non sono stati giocati negli scorsi mesi ancora a causa del Covid. Si scende in campo anche con l’obiettivo di risistemare la classifica e portare tutte le squadre con lo stesso numero di partite giocate prima del rush finale.

Tra queste c’è anche la sfida che vedrà l’Inter contro il Bologna. Si è parlato tanto di questa partita, e cosi finalmente i nerazzurri avranno la possibilità di raccogliere quei tre punti necessari per portarsi sopra il Milan. C’è, però, una notizia dell’ultima ora che di sicuro non piacerà a Simone Inzaghi.

Inter, tegola dell’ultima ora: Handanovic a rischio forfait

Si scende in campo alle 20.15, ma quando manca ancora qualche ora al fischio d’inizio ecco arrivare la brutta notizia per Inzaghi. Samir Handanovic, infatti, è a rischio forfait. Un problema alla schiena per il portiere e capitano dell’Inter, che dunque sarà a rischio. E’ questa la notizia data dal giornalista Daniele Mari su Twitter.

Una riunione tecnica ci sarà alle 18, per capire se effettivamente la situazione di Handanovic sia cosi grave al punto da non consentirgli di scendere in campo. Una pessima notizia per Inzaghi, soprattutto per l’importanza cruciale di questo match.