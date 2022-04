Fiorentina, che mazzata con l’Udinese: Juve e Napoli ringraziano

Perde ancora la Fiorentina di Vincenzo Italiano, stavolta in casa contro l’Udinese: ‘ringraziano’ le avversarie per la qualificazione in Europa

Sono iniziati questo pomeriggio i primi recuperi della Serie A, per avere finalmente una classifica senza asterischi e automaticamente più regolare. La prima partita ad andare in scena è quella tra Fiorentina e Udinese all’Artemio Franchi. La squadra di Italiano ha subito una brutta battuta d’arresto contro la Salernitana domenica scorsa, mentre quella di Cioffi ha portato a casa un buon 2-2 da Bologna. Per conquistare l’Europa servono i tre punti per la viola, ma le cose continuano ad andare male.

E’ un primo tempo stellare quello dell’Udinese di Cioffi, capace di segnare lo 0-1 con Pablo Marì già intorno al quarto d’ora sorprendendo Terracciano. Il raddoppio è firmato, manco a dirlo, da Gerard Deulofeu, la stella friulana in questa stagione. Nel finale del primo tempo e anche nella ripresa, i tentativi della Fiorentina sono diversi: con Piatek, sostituito poi da Cabral, ma anche con Sottil.

Fiorentina-Udinese, seconda sconfitta consecutiva per Italiano

Una volta limitate le principali fonti di gioco della Fiorentina, come Torreira, è stato molto più facile per l’Udinese controllare l’incontro anche sullo 0-2. Il tris arriva poi con Wallace con un tiro deviato a pochi minuti dalla fine, poi addirittura il poker con Udogie. I tentativi della viola, spesso, si riducono a palle inattive vista l’ottima fase difensiva impostata da Cioffi. Insomma, in campo c’erano una squadra molto meno brillante dell’altra e lo 0-2 finale ne è stata la prova.

Una sconfitta che mette in ottima posizione le squadre in lotta per una posizione europea. Tanta attesa per capire cosa farà l’Atalanta alle 20:15 questa sera col Torino. E intanto, Napoli e Juventus ringraziano: ora si trovano rispettivamente a +9 e +8 sulla Roma quinta in solitaria.

CLASSIFICA

Milan 74; Inter* 72; Napoli 67; Juventus 66; Roma 58; Lazio 56; Fiorentina 56; Atalanta* 54; Hellas Verona 49; Sassuolo 46; Torino* 43; Udinese 43; Bologna* 39; Empoli 37; Spezia 33; Sampdoria 30; Cagliari 28; Salernitana* 25; Genoa 25; Venezia* 22.