PSG, altro che cessione: arriva l’annuncio che spiazza i tifosi

Dopo la vittoria di sabato della Ligue1, nel PSG c’è stato un importante annuncio che ha spiazzato i tifosi parigini.

Dopo l’uscita agli ottavi di Champions League, il PSG, con il pareggio casalingo con il Lens di sabato, ha vinto aritmeticamente la Ligue 1. Il club parigino ha dominato il campionato francese quest’anno, visto che ha ben tredici punti di vantaggio sul Marsiglia secondo. Nonostante questo successo, i tifosi continuano a criticare la squadra di Pochettino.

I sostenitori del club parigino, infatti, non sono rimasti all’interno del Parco dei Principi per festeggiare, anzi hanno lasciato anzitempo lo stadio in segno di protesta. Ai fan del PSG non è andata proprio giù l’eliminazione agli ottavi di finale dalla massima competizione europea, considerando anche la super campagna acquisti dell’estate scorsa.

Campagna acquisti che ha portato sotto l’ombra della Torre Eiffel calciatori come Messi, Hakimi, Sergio Ramos e Donnarumma. Proprio l’ex centrale del Real Madrid ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni dei ‘canali ufficiali del PSG’, dando anche un annuncio che ha spiazzato i tifosi parigini.

PSG, l’annuncio di Sergio Ramos: “Voglio dimostrare le mie capacità alla mia nuova squadra”

Sergio Ramos, difatti, ha ufficializzato la sua permanenza nel PSG, smentendo così le voci di un suo presunto addio, anche per l’anno prossimo: “Non ho raggiunto i miei obiettivi, perché ho giocato poco. Voglio dimostrare le mie capacità alla mia nuova squadra, non c’è gioia più grande. Qui ho vissuto momenti meravigliosi”.

Il difensore ha poi continuato il suo intervento: “Con chi mi trovo bene? Con Thilo Kehrer e Navas, il quale è come un fratello e un membro della famiglia. Con Keylor ho un grandissimo rapporto dai ai tempi del Real Madrid, il mio adattamento al PSG con lui è molto stato più facile”.