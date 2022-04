“Divorzio imminente”: PSG, cambia tutto per Donnarumma e compagni

Terremoto in arrivo in casa PSG? La notizia che arriva dalla Francia cambia tutti i piani per Donnarumma e compagni: l’indiscrezione sul futuro.

Un weekend agrodolce, per il Paris Saint-Germain: sì la vittoria della Ligue 1, ma anche la consapevolezza dei tanti rimpianti e magre figure collezionate tra campionato e coppe. Soprattutto in Europa, dove la sconfitta e eliminazione con il Real Madrid resta un’onta indelebile sulla stagione dei transalpini.

Una stagione dove ci sono state tante controversie. Il caso Mbappé, il possibile addio proprio al Real e quella rivalità tra Donnarumma e Keylor Navas che ha letteralmente consumato ambedue i portieri.

E ancora: i problemi fisici e caratteriali di Neymar, gli arrivi fantasma di Wijnaldum e Sergio Ramos. E poi, la gestione targata Mauricio Pochettino, commentata e raccontata con tante perplessità dalla stessa stampa parigina.

PSG-Pochettino: “Divorzio imminente”, cambia tutto per Donnarumma e compagni

Mauricio Pochettino che sembra essere giunto al capolinea con il PSG. Come raccontato da ‘Le Parisien’: “Sarà divorzio imminente tra il tecnico argentino e il club francese”. Un divorzio che vedrà una buonuscita di 15 milioni di euro e che metterà la parola fine tra l’ex Tottenham ed il Paris.

D’altronde, secondo quanto raccontato dai media transalpini, l’addio era inevitabile: non solo la dirigenza di Al-Khelaifi non aveva alcuna intenzione di confermare Pochettino alla guida tecnica del club, ma anche e soprattutto quest’ultimo non aveva alcuna intenzione di restare un altro anno all’ombra della Tour Eiffel.

Uno scossone annunciato, ma comunque tale per Donnarumma e compagni: il PSG si prepara ad una rivoluzione tecnica che porterà i francesi a cambiare pelle in vista della prossima stagione. Il casting per la panchina sarà presto aperto: chi raccoglierà la pallida eredità dell’argentino?