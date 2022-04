Conte al PSG, che assist per Pochettino: colpo di scena in arrivo

Da un lato c’è Conte al Tottenham, dall’altro Pochettino al PSG: colpo di scena in arrivo, l’ipotesi cambia tutto per il futuro

Antonio Conte è arrivato al Tottenham il 2 novembre del 2021. Mentre, l’avventura di Mauricio Pochettino al Paris Saint-Germain è iniziata il 2 gennaio sempre dello scorso anno. Entrambi hanno un contratto con scadenza presumibilmente nel 2023 ma la stagione disputata, e ancora in corso, non ha dato particolari certezze per il futuro.

Il PSG è diventato, già dalla scorsa giornata di campionato, il club campione di Francia in Lingue1. Eppure, specialmente per i tanti campioni portati all’interno della rosa, i tifosi non hanno accettato l’eliminazione dalla Champions League. Eliminazione ‘prematura’ in un certo senso, perché avvenuta solamente agli ottavi di finale della competizione.

D’altro canto, invece, Antonio Conte si sarebbe forse aspettato una stagione diversa alla guida del Tottenham. Dopo un’eliminazione a tavolino in Conference League e l’uscita dalla FA Cup, gli Spurs hanno faticato in alcune occasioni anche in Premier League. Campionato inglese dove attualmente sono in quinta posizione con 58 punti. Le voci su eventuali spostamenti, a fine stagione, di entrambi gli allenatori si intensificano allora ogni giorno di più.

Conte-PSG e Pochettino-Tottenham, le voci si intensificano: il colpo di scena è dietro l’angolo

I rumors delle ultime ore sui possibili rapporti in dirittura d’arrivo per Conte al Tottenham e per Pochettino al PSG si intensificano ogni giorno di più. Secondo ‘The Athletic’, inoltre, proprio il presidente degli Spurs, Daniel Levy, sarebbe irritato da questo sempre più incessante accostamento di Conte al club già campione di Francia. In palio, ora come ora, c’è la qualificazione alla Champions League e la dirigenza del club inglese vorrebbe perciò maggiore concentrazione sulle logiche del campo.

Non si può, tuttavia, ignorare ciò che la stampa inglese e l’ambiente intorno al Tottenham stesso vedrebbero già essere presente nell’aria. Se il passaggio di Conte al PSG dovesse effettivamente concretizzarsi, infatti, non sarebbe senz’altro da escludere per ‘The Athletic’ un possibile ritorno dello stesso Pochettino al Tottenham, che ha salutato nel 2019 dopo ben cinque anni insieme.