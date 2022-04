“Fa tremare le gambe ai tifosi”: Roma, Friedkin apre al grande colpo

La Roma prova ad allungare il proprio percorso europeo, intanto le ultime news di mercato sono destinate a sconvolgere i tifosi giallorossi

Ultimo baluardo italiano in Europa. La Roma sta acquisendo DNA europeo. La formazione giallorossa pure questa volta si è rivelata l’ultima rappresentante italiana in gioco nelle competizioni internazionali. La squadra di José Mourinho vuole giungere in fondo e per farlo deve superare l’ostacolo inglese costituito dal Leicester.

I giallorossi hanno tirato intanto un sospiro di sollievo pure in campionato dal momento che nel recupero l’Atalanta è stata bloccata dal Torino e la Fiorentina ha perso con l’Udinese. La Roma è rimasta in quinta posizione e per il prossimo futuro ha l’intenzione di rinforzare in maniera concreta l’organico.

Roma, suggestione di mercato: Dybala può finire alla corte di José Mourinho

Il calciomercato della società capitolina potrebbe essere scosso dall’interesse per l’oggetto del desiderio di diverse squadre, Paulo Dybala. L’argentino lascerà la Juventus ed è stato accostato con insistenza all’Inter nelle passate settimane. Ora però la novità potrebbe essere rappresentato dall’inserimento sulla scena della Roma.

A parlarne è stata ‘la Repubblica’. Il quotidiano romano ha parlato delle voci che vedono la Roma sulle sue tracce. Una possibilità, scrive ancora la testata, “che fa tremare le gambe ai tifosi giallorossi”.

Non vi sarebbe una trattativa in corso tra le parti ma sì alcuni segnali che lasciano pensare alla possibilità che il futuro della ‘Joya’ scaricata dalla Juventus possa prendere ora la direzione di Roma.

Il calciatore cambierà maglia in questa estate, i suoi agenti sono alla ricerca di una sistemazione per il loro assistito che adesso potrebbe quindi vedere l’inserimento della squadra di José Mourinho che con l’argentino proverebbe a tornare grande pure in Italia.