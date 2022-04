Inter, prima la beffa e poi i salti di gioia: Inzaghi può esultare

Dopo l’incredibile sconfitta contro il Bologna, il tecnico dell’Inter Simone Inzaghi può almeno provare a tirare un sospiro di sollievo.

La clamorosa sconfitta dell’Inter nel recupero contro il Bologna ha complicato incredibilmente i piani Scudetto dell’Inter di Simone Inzaghi. I nerazzurri adesso non sono più padroni del proprio destino e devono sperare in almeno un passo falso dei cugini del Milan per agguantare il primato in classifica e di conseguenza il titolo.

L’errore del portiere Radu, che ha giocato titolare per l’indisponibilità del numero uno Samir Handanovic, potrebbe quindi costare moltissimo all’Inter. Simone Inzaghi adesso è chiamato a compattare il gruppo e portare a casa un filotto di risultati che possano provare a mettere pressione ai cugini del Milan.

Una piccola buona notizia è però arrivata quest’oggi. E riguarda proprio il ruolo dell’estremo difensore. Handanovic infatti, stando a quanto riporta Sky Sport, potrebbe con molta probabilità recuperare in vista del match contro l’Udinese, sua ex squadra. Il problema che l’ha costretto al forfait col Bologna è in via di risoluzione e tra venerdì e sabato saranno valutate le sue condizioni. Filtra comunque grande ottimismo. L’infortunio non è mai stato di particolare entità e quindi il recupero del capitano nerazzurri procede spedito.

Inter, la situazione tra infortuni e squalificati

Per il resto la situazione tra infortuni e squalificati in casa Inter appare piuttosto chiara. Il trequartista turco Hakan Calhanoglu è squalificato, mentre sia Robin Gosens che Arturo Vidal stanno facendo di tutto, come Handanovic, per recuperare.

Diversa la situazione per Alessandro Bastoni. Per il difensore non filtra ottimismo. Il risentimento muscolare al soleo della gamba sinistra preoccupa ancora. La sua presenza alla Dacia Arena è in fortissimo dubbio, con Simone Inzaghi che quasi certamente dovrà fare a meno di lui.