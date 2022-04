Firma e annuncio: ufficialità improvvisa, adesso è tutto vero

La notizia tanto attesa dalla parti di Liverpool è arrivata. Il club inglese comunica l’ufficialità dell’accordo: c’è la firma.

Senza dubbio il Liverpool è uno dei club di maggior successo negli ultimi anni. Oltre ad essere sempre al vertice, i Reds sono riusciti ad alzare sia la Champions League che a tornare a vincere la Premier League, un successo che mancava da tre decenni nella parte rossa di Liverpool.

Merito soprattutto del progetto tecnico costruito da Jurgen Klopp. Dopo i successi in patria con il Borussia Dortmund, capace di inframezzare il dominio della corazzata Bayern Monaco, Klopp ha dato vita ad un progetto egualmente vincente a Liverpool. Nonostante l’iniziale partenza in sordina, il tecnico tedesco è riuscito in breve tempo a ridare al club quella mentalità vincente che aveva contraddistinto i Reds nel recente passato in Europa, ma che mancava da troppo tempo in Premier League.

Adesso, per la gioia dei tifosi, arriva l’annuncio che il rapporto tra Klopp e il Liverpool è destinato a proseguire. Il club ha infatti comunicato che l’accordo che legava i Reds al tecnico tedesco, in scadenza nel 2024, è stato prolungato di altre due stagioni. Quindi il matrimonio tra Klopp e il Liverpool durerà almeno fino al 2026. Eventuali eredi dovranno quindi aspettare a lungo.

Liverpool, con Klopp fino al 2026: c’è l’annuncio

Assieme al tecnico Jurgen Klopp il Liverpool ha rinnovato anche il contratto dei suoi assistenti Pepijn Lijnders e Peter Krawietz. “Felice, benedetto, privilegiato ed eccitato.” così ha commentato la notizia Klopp ai canali ufficiali del club.

Il tecnico ha poi continuato: “La sensazione è che sia io che il Liverpool fossimo concordi nel continuare questo rapporto. Come ogni relazione sana ci deve sempre essere il massimo accordo tra le parti. Percepisco tantissima energia e tantissima freschezza in questo ambiente. C’è tanto da amare in questo posto e i questa città.”