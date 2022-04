“Resto al PSG”: futuro Donnarumma-Navas, l’annuncio sorprende i tifosi

A dispetto delle voci di probabile addio a fine stagione che circolavano negli ultimi giorni, arriva la dichiarazione di permanenza al PSG.

La vittoria del titolo di Ligue 1 in casa PSG non è stata accompagnata dal comprensibile entusiasmo che di solito si riserva ad una vittoria in campionato. Anzi, sono comunque sorte diverse discussioni e diversi malumori per una stagione che, se in patria è stata foriera di soddisfazioni, in ambito continentale è stata un fallimento.

Anche per questo si era iniziato insistentemente a parlare di cambio di guida tecnica. L’attuale tecnico Mauricio Pochettino era stato dato per partente. Al suo posto l’arrivo in pompa magna di Antonio Conte, il quale stava addirittura già pensando a fare grandi cambiamenti.

A smentire le ipotesi di addio a fine anno ci ha pensato lo stesso Pochettino che, nella conferenza stampa prima del match tra il PSG e lo Strasburgo, ha precisato: “Resto al 100%, così come Mbappé. Le mie sensazioni sono queste. E’ ciò che al momento credo. Poi nel calcio non sappiamo mai cosa possa succedere, quindi posso solo darvi le mie sensazioni.”

Pochettino resta al PSG: quale futuro per Donnarumma e Keylor Navas?

Uno dei molti nodi da sciogliere sul futuro del PSG è quello legato al portiere. Gianluigi Donnarruma e Keylor Navas sono stati protagonisti questa stagione di un’alternanza da molti criticata. Pochettino però è sempre andato avanti per la sua strada, continuando ad alternare i due estremi difensori.

In molto, nel cambio di guida tecnica al PSG, ci avevano visto la possibilità di una risoluzione di tale situazione, convinti che il nuovo tecnico avrebbe finalmente deciso su chi fare affidamento. La permanenza di Pochettino invece potrebbe significare una terza ipotesi, ora da non scartare a priori, ossia il perdurare dell’alternanza anche per la prossima stagione.