Conte, addio al Tottenham? Colpo di scena per l’allenatore, c’è un’altra big

Potrebbe già concludersi l’avventura di Antonio Conte al Tottenham. L’ex tecnico di Juventus e Inter è pronto per la panchina di una big.

Dopo nemmeno un anno dalla firma potrebbe già terminare l’avventura di Antonio Conte sulla panchina del Tottenham. Il tecnico infatti potrebbe lasciare la Premier League allettato dalle sirene di una big in procinto di cambiare allenatore.

Con l’addio quasi certo di Pochettino a fine stagione, la panchina del PSG diventa una delle più ghiotte occasioni per i tecnici di caratura internazionale. L’obiettivo dei parigini, ormai palese e dichiarato, è quello di vincere la Champions League e sotto la Torre Eiffel si stanno convincendo che ciò possa avvenire solo aprendo un nuovo ciclo con appunto un nuovo allenatore.

Come riporta RMC Sport, Antonio Conte sarebbe ben felice di allenare il PSG la prossima stagione. Inoltre, sempre secondo il media monegasco, i rapporti tra l’ex tecnico di Juventus e Inter e la proprietà del Tottenham non sono al momento idilliaci. C’è poi la possibilità che Pochettino interessi proprio al Tottenham e quindi, ipotesi da non escludere, si potrebbe aprire un clamoroso scambio di allenatori.

PSG, Conte ha già pronte le sue richieste

Secondo RMC Sport Antonio Conte avrebbe addirittura già preso contatti con il PSG e avrebbe comunicato ai parigini le sue richieste. La prima è di ordine meramente economico. Conte vuole un super contratto tale da essere l’allenatore più pagato al mondo. La richiesta dovrebbe aggirarsi sui 30 milioni l’anno. Cifre astronomiche che però non sarebbero certo un problema per la ricchissima proprietà del PSG.

Secondo aspetto, decisamente più difficile del primo, è lo staff. Conte vuole lavorare solo con persone di sua fiducia. Ma tale richiesta non si limiterebbe solo al campo. L’ex CT della Nazionale infatti vorrebbe la sostituzione anche di Leonardo. I rapporti con il brasiliano non sono ottimi e conte vorrebbe un ds di sua fiducia per poi poter fare un po’ di ‘pulizia’ in una rosa che secondo Conte ha diversi elementi caratterialmente non adatti al suo modo di vedere il calcio.