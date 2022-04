Cagliari-Verona, il nuovo piano di Mazzarri per puntare alla salvezza

Cagliari-Verona sancirà, quasi definitivamente, il futuro rossoblù in vista del finale di stagione. Imperativo vincere per cercare di tenere vivo l’obiettivo salvezza e restare aggrappati alla massima serie. In casa Cagliari trapela ottimismo, ma la sfida contro il Verona sarà fondamentale

Battere il Verona per continuare a tenere vive le speranze salvezza. Mazzarri è pronto a confermare il solito 3-5-2, con il possibile ritorno di Goldaniga sul centro-destra della difesa. Le condizioni della caviglia del difensore rossoblù saranno valutate nel corso delle prossime ore.

Sulla destra ci sarà spazio per Bellanova, in netto vantaggio su Nandez, quest’ultimo non ancora al meglio, mentre a centrocampo possibile chance per Rog dal primo minuto, il quale potrebbe contendere una maglia da titolare a Deiola.

Rog più Keita: sarà questa la doppia mossa tattica e il nuovo piano di Mazzarri per cercare di ridare linfa vitale all’azione offensiva del Cagliari e puntare alla salvezza in vista delle ultime quattro giornate di campionato.

Cagliari-Verona, Mazzarri pensa a Rog e Keita dal primo minuto

Gli ultimi allenamenti di rifinitura chiariranno le mosse di Mazzarri in vista del match di sabato pomeriggio contro gli uomini di Tudor. Keita Balde sarà insidiato da Pavoletti, ma la sensazione è che l’attaccante senegalese la spunterà sull’ex Sassuolo, Genoa e Napoli. Mazzarri ritroverà anche Nandez (già subentrato nel corso delle ripresa nell’ultima sfida contro il Genoa). L’ex Boca Juniors, non ancora al 100%, potrebbe trovare spazio nel corso della ripresa. Imperativo vincere per sperare nell’obiettivo salvezza. Di seguito le probabili formazioni di Cagliari-Verona:

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Lovato, Altare, Goldaniga; Bellanova, Rog, Marin, Grassi, Dalbert; Keita Balde, Joao Pedro. All. Mazzarri

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Gunter, Ceccherini, Casale; Faraoni, Ilic, Tameze, Lazovic; Barak, Caprari; Simeone. All. Tudor