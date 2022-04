Lukaku, l’incontro con l’agente spiazza tutti: destinazione a sorpresa

Destinazione a sorpresa per Romelu Lukaku, centravanti del Chelsea che sta vivendo un brutto periodo

Romelu Lukaku ha lasciato l’Inter lo scorso anno convinto che tornare al Chelsea sarebbe stata la scelta giusta. Oltre 100 milioni di euro i soldi che hanno speso i Blues per acquisire il centravanti, ma le cose sono andate, almeno fin qui, malissimo. Fin qui, il centravanti belga si è dimostrato un acquisto sbagliato, incapace di adattarsi al gioco di Tuchel. E infatti Lukaku non è un titolare del Chelsea, visto che il tecnico ex PSG gli preferisce spesso Werner e Havertz.

Questo perché Havertz ha un modo di giocare che si sposa alla perfezione con Tuchel. E non è escluso che Lukaku possa lasciare il Chelsea a partire dalla prossima estate. Anche se il club inglese sta vivendo alcune grane legate ad Abramovich e alla guerra tra Ucraina e Russia. Si è parlato di un suo ritorno all’Inter, ma solo in prestito. Opzione complicata per le casse nerazzurre: ma ci sono anche altre candidate che potrebbero prendere il belga.

Il Barcellona punta su Lukaku

Secondo quanto riferito da MARCA, Lukaku è finito nel mirino del Barcellona. Il club catalano vuole un nuovo centravanti per rinforzare la rosa di Xavi, e ci sono tante difficoltà per arrivare a Lewandowski e Haaland. E allora nella lista c’è anche il belga: c’è già stato un incontro tra Mateu Alemany, Jordi Cruyff e l’agente Federico Pastorello, per valutare la possibilità di ingaggiarlo. E’ difficile, perché il Chelsea ha pagato Lukaku 115 milioni, ed è difficile che si accontenti di una cifra più bassa.

Dunque, il Barcellona punterebbe su un prestito molto oneroso con diritto o addirittura obbligo di riscatto. In ogni caso, si dovrà attendere il cambio di proprietà da Abramovich ai nuovi investitori, per capire quali saranno i piani del Chelsea.