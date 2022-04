“È una notizia inventata”: furia Conte, esce allo scoperto in conferenza

Antonio Conte resta corteggiato da diversi club. Impazzano i rumors sul suo futuro, ma oggi è arrivato l’annuncio in conferenza stampa.

Il futuro di Antonio Conte è estremamente chiacchierato. L’allenatore del Tottenham, dopo la vittoria dello scudetto con l’Inter lo scorso anno, è corteggiato dai top club di mezza Europa. Anche il Paris Saint-Germain del presidente Nasser Al-Khelaifi sembra essere interessato al suo profilo.

Con Mauricio Pochettino finito al centro del caos dopo l’eliminazione dalla Champions League, giudicata prematura dai tifosi desiderosi della vittoria del torneo, l’allenatore può cambiare aria. La lista degli allenatori che piacciono al club francese è piuttosto lunga, ma in cima sembra esserci il nome di Antonio Conte.

Conte al Paris Saint-Germain, sfogo in conferenza

Il tecnico italiano del Tottenham è intervenuto poco fa in conferenza stampa per commentare il prossimo impegno di Premier League. Tra i diversi temi affrontati, l’ex Juventus ed Inter ha avuto modo di soffermarsi anche sui rumors che lo vedono accostato al Paris Saint-Germain.

Di seguito uno stralcio delle sue dichiarazioni in conferenza: “Quando un club apprezza il mio lavoro è buono, ma questo è un altro aspetto. Non mi piace quando alcune persone inventano notizie solamente per parlare e per creare problemi – ha esordito -. Non è corretto e non è giusto per me, per la squadra e per i calciatori che pensano alle prossime cinque partite per poter ottenere un risultato fantastico. Lo ripeto, questa è una situazione che mi fa sorridere. La gente deve avere rispetto per tutti, non bisognare creare delle fake news”.