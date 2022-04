“Meglio che stia dov’è”: Conte-PSG, l’attacco dalla Francia è pesantissimo

Finale di stagione incandescente per Conte, finito nel mirino del PSG. Il suo nome, però, non piace tutti: la bordata da Parigi è pesante.

La stagione, nonostante la vittoria del campionato, può dirsi tutt’altro che soddisfacente alla luce delle tante delusioni vissute in questi mesi. Per il PSG lo scudetto ha rappresentato giusto un palliativo, utile a lenire in maniera parziale le amarezze legate alle precoci eliminazioni in Coppa di Francia e in Champions League. La sconfitta patita nel ritorno degli ottavi di finale per mano del Real Madrid, in particolare, ha di fatto segnato il destino di Mauricio Pochettino.

L’argentino ha faticato a gestire al meglio uno spogliatoio troppo ricco di star e di prime donne, andando incontro a numerose critiche. Il divorzio tra le parti, salvo sorprese, dovrebbe andare in scena nelle prossime settimane con i transalpini che hanno già iniziato a sondare il mercato, alla ricerca di un sostituto all’altezza del compito.

Il preferito è Zinedine Zidane ma l’ex Pallone d’Oro, fermo dopo l’esperienza vissuta sulla panchina del Real Madrid, sembra aspirare alla carica di Ct della Nazionale francese. Da qui la decisione di virare con decisione su Antonio Conte il quale, dopo qualche inevitabile problematica iniziale, ha rilanciato il Tottenham portandolo a -2 dal quarto posto attualmente occupato dall’Arsenal.

PSG, si cerca il sostituto di Pochettino: Conte nel mirino

Contatti ufficiali, al momento, non ci sono stati ma le cose sono destinate a cambiare a breve. Il Paris Saint Germain, infatti, vuole chiudere la pratica allenatore il prima possibile in modo tale poi da potersi preparare al meglio alla sessione estiva del mercato. Intanto, il nome di Conte ha fatto nascere le prime polemiche: ad intervenire, in particolare, è stato l’opinionista di ‘Rmc Sport’ nonché ex calciatore Jerome Rothen.

“Servono persone appassionate di calcio; non dico che Conte non lo sia, ma sembra più interessato al suo libretto degli assegni che ad allenare Tottenham, il PSG o una qualsiasi altra squadra. Già adesso non riconosciamo più il Psg, la sua storia. Se arrivasse un allenatore con uno stipendio così alto..”. Parole di fuoco, quelle rivolte nei confronti dell’ex Inter. Ora la palla passa al club, con Pochettino che potrebbe rientrare al Tottenham proprio al posto di Conte.