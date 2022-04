“Inutile accelerare”: Juve, per il rientro del big Allegri dovrà aspettare

Rientro in campo lontano per un big della Juve, attualmente fermo per infortunio. Al tecnico Allegri comunicata la brutta notizia.

La Juventus pianifica le prossime mosse di mercato. I riflettori, in particolare, sono puntati sul reparto offensivo che, a prescindere dall’esito della stagione, rischia di andare incontro ad un profondo restyling. Paulo Dybala, di fatto, è già un ex mentre è a forte rischio la permanenza di Alvaro Morata (servono 35 milioni per riscattarlo dall’Atletico Madrid) e di Moise Kean, reduce dal gol segnato in extremis al Sassuolo ma comunque autore di una stagione più ricca di ombre che di gioie.

Tanti addii, a cui faranno seguito altrettanti acquisti. I nomi nella lista del dirigente Federico Cherubini sono tanti: Nicolò Zaniolo, Giacomo Raspadori, Angel Di Maria e Antony. Profili interessanti ma non facili da portare a Torino per una serie di fattori tecnico-economici. Una svolta è attesa nelle prossime settimane ma intanto è certo che l’attacco ripartirà da Dusan Vlahovic e Federico Chiesa.

Proprio oggi la ‘Gazzetta dello Sport’ ha fatto il punto sulle condizioni dell’azzurro, ai box a causa del grave infortunio rimediato il 9 gennaio scorso nel corso della sfida vinta ai danni della Roma. La rottura del crociato anteriore del ginocchio sinistro (e la conseguente operazione chirurgica) lo obbligherà a restare fuori almeno fino alla fine del mese di agosto: in seguito potrà tornare ad allenarsi insieme al resto dei compagni.

Juve, il punto sulle condizioni di Chiesa

Il recupero procede come da programma ma il club gli concederà tutto il tempo necessario per guarire al 100% ed evitare così possibili ricadute. Secondo il quotidiano “è inutile accelerare” i tempi, anche alla luce della mancata qualificazione dell’Italia ai Mondiali di Qatar. In campo Chiesa si potrebbe rivedere verso ottobre ma anche in questo caso si tratta di un cronoprogramma di massima.

Intanto la Juventus sta pensando di affidare proprio a lui il numero 10 lasciato da Dybala (molto vicino a diventare un nuovo giocatore dell’Inter). L’esterno, infatti, viene considerato uno dei simboli del nuovo corso bianconeri e tra i più amati dalla tifoseria. Da qui la decisione di regalargli la maglia più ambita e la più pesante. Ora, resta da vedere quale sarà la risposta del diretto interessato.