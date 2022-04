Dybala, futuro delineato: spuntano le cifre col nuovo club

A giugno Paulo Dybala sarà uno dei pezzi pregiati del mercato: il suo futuro sembra ormai scritto con tanto di cifre.

Negli ultimi mesi Paulo Dybala è stato uno dei protagonisti assoluti nelle cronache sportive. Dopo che a lungo la questione sul suo possibile rinnovo con la Juventus ha tenuto banco, in seguito al mancato accordo tra le parti è nata la caccia alla sua possibile nuova destinazione.

La Joya, del resto, ad appena 28 anni e libero a zero non può che rappresentare un grande colpo di mercato per molti top club. Fino a questo momento, però, le voci si erano inseguite senza soluzione di continuità: la sensazione era che il calciatore, deluso da quella che per qualcuno è stata una vera e propria mancanza di rispetto da parte dei bianconeri, intendesse scegliere con calma la sua prossima destinazione.

Con l’approssimarsi dell’estate, però, emergono diversi particolari che sembrano portare a una soluzione che in tanti avevano paventato dall’inizio. E cioè il trasferimento all’Inter del suo mentore Beppe Marotta.

Inter-Dybala, accordo in vista: le cifre

In un articolo pubblicato oggi dalla Gazzetta dello Sport, infatti, viene raccontato il patto che l’Inter avrebbe stretto con gli agenti di Dybala. Il club nerazzurro in estate dovrà cercare di mettere a segno operazioni che non indeboliscano la rosa ma, allo stesso tempo, capaci di garantire l’equilibrio economico a lungo inseguito.

In questo senso la Joya rappresenterebbe un grande colpo. Marotta e i suoi uomini hanno ricevuto garanzie dal punto di vista fisico, considerando i tanti infortuni nell’ultimo periodo, e rassicurazioni sul fatto che al momento ci sarebbe soltanto un tiepido interesse di Manchester United e Roma.

La Gazzetta snocciola poi le cifre: l’Inter dovrà liberarsi di almeno uno tra i due cileni in rosa, Vidal e Sanchez, quindi lo spazio fatto nel monte ingaggi permetterà di affondare il colpo con Dybala. Al quale sarà proposto con ogni probabilità uno stipendio da 6 milioni di euro a stagione – nuovo tetto salariale del club – per una durata complessiva di 4 anni.

La telenovela legata a Dybala e al suo futuro potrebbe dunque arrivate ai titoli di coda prima ancora che il calciomercato apra i battenti a luglio. L’Inter – che segue anche Bernardeschi – è pronta al grande colpo a parametro zero. E a rinnovare la sfida con la Juventus puntando su un grande del recente passato bianconero. Come conclude la Gazzetta, più prima che dopo il matrimonio si farà.