Napoli, mani nei capelli per De Laurentiis: la notizia è una beffa

Il Napoli di Aurelio De Laurentiis è molto attivo sul mercato alla ricerca di giovani quanto interessanti talenti.

Mancano quattro giornate al termine del campionato ed il Napoli è molto vicino alla conquista dell’obiettivo, la qualificazione alla Champions League. In casa azzurra, tra i tifosi, c’è rammarico per le ultime deludenti prestazioni. La sconfitta di Empoli e gli ultimi risultati hanno spento il sogno scudetto ed ora il Napoli lavora al futuro.

Il presidente azzurro Aurelio De Laurentiis ha parlato in giornata ed allo stesso tempo la società continua a lavorare in vista della prossima stagione. Diversi giocatori appaiono in procinto di lasciare Napoli, il capitano Lorenzo Insigne ha già firmato per il Toronto e la società azzurra è attivissima sul mercato.

Come confermato da De Laurentiis, il primo colpo del club partenopeo sarà la stellina georgiana Khvicha Kvaratskhelia, esterno offensivo classe 2001. Il giocatore è tornato in Georgia dopo aver lasciato il Rubin Kazan, costretto a causa delle vicende inerenti alla guerra tra Russia ed Ucraina.

Napoli, infortunio per Kvaratskhelia

Il giovane talento non ha ancora firmato ed intanto è arrivata una brutta notizia per gli azzurri. Nel corso di un match del campionato georgiano, il giocatore della Dinamo Batumi è uscito prima della fine del primo tempo per un fastidio muscolare.

Nulla di preoccupante, ma un piccolo pensiero in casa Napoli. Negli ultimi tempi la formazione partenopea ha dovuto fare i conti con numerosi infortuni ed il giocatore, ancora non ufficialmente azzurro, ha già ricevuto il suo primo stop.