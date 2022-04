“Non è un vincente”: bordata all’allenatore, il tecnico di Serie A è nel caos

Bordata clamorosa verso l’allenatore e il presidente di una big della Serie A: ecco cos’è successo

Il Napoli sta vivendo probabilmente il peggior periodo della stagione. Solo un punto realizzato nelle ultime tre partite contro Fiorentina, Roma ed Empoli e addio al sogno scudetto. Un momento molto più complicato di qualche mese fa, quando arrivarono tre sconfitte consecutive contro Empoli, Spezia e Atalanta al Maradona. Uno stadio che questa stagione ha dato pochissime soddisfazioni a Spalletti e ai suoi giocatori. E tante sono le critiche ricevute nelle ultime settimane.

Sono anche arrivate le parole di Aurelio De Laurentiis, che nell’ultima settimana ha rilasciato tante interviste dopo mesi di silenzio. Forse anche per distogliere l’attenzione dalla sua squadra, al quale servono altri quattro punti per avere l’aritmetica certezza della partecipazione alla prossima Champions League. Ma è arrivata una bordata niente male per il presidente del Napoli e per Spalletti.

Napoli, critiche per De Laurentiis e Spalletti

Luciano Marangon ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di TMW News: “Il Napoli si è trovato lì all’inizio, ma non ha mai puntato allo scudetto. De Laurentiis pensa soprattutto al bilancio, anche per il futuro. E Spalletti non è un allenatore vincente. Delle prime tre sembrava quella con la rosa migliore”. Insomma, dei punti di vista che non passano inosservati viste le due frecciate verso il presidente e l’allenatore del Napoli.

Parole che arrivano dopo che De Laurentiis ha reso noto di voler puntare sui giovani calciatori dal prossimo campionato. E dal fatto che, considerando anche la sconfitta dell’Inter a Bologna, Spalletti ha avuto una grande chance per vincere il suo primo scudetto. Una corsa sfumata dopo la debacle delle ultime giornate.