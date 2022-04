Napoli, Spalletti vuota il sacco: annuncio a sorpresa in conferenza stampa

Dopo le tante indiscrezioni sul suo futuro, Spalletti ha dato un importante annuncio nella conferenza stampa di oggi.

Il Napoli ha perso definitivamente il treno Scudetto, dopo essere crollato domenica contro l’Empoli di Andreazzoli. I partenopei, infatti, hanno sette punti di svantaggio dal Milan capolista e cinque dall’Inter seconda e adesso devono guardarsi anche dal ritorno della Juventus, che ha un solo punto in meno.

E’ stata una settimana molto intensa per la squadra di Spalletti, considerando anche la presenza quotidiana a Castel Volturno di Aurelio De Laurentiis. Il patron partenopeo, infatti, ha voluto vederci chiaro sulla crisi che ha colpito in queste ultime settimane la sua squadra, che ha raccolto solo un punto con Fiorentina, Roma ed Empoli.

In casa partenopea si sono susseguite anche tantissime indiscrezioni di mercato: dall’interesse per Victor Osimhen del Manchester United, passando per Fabian Ruiz e Zielinski, al probabile rinnovo di Mertens. Si è parlato anche tanto del futuro di Luciano Spalletti.

Napoli, l’annuncio di Spalletti in conferenza stampa: “Voglio restare”

Proprio il tenico toscano, nella conferenza stampa di oggi, ha dato un annuncio importante sul suo destino: “Il mio futuro? Penso alla gara con il Sassuolo, poi se dobbiamo parlare dal punto di vista professionale posso dire che voglio restare a Napoli. Ho un contratto di due anni più un’opzione a favore della società. Sto benissimo qui, anche nella città. Tutti questi discorsi, però, riguardano la fine del campionato”.

L’allenatore ha poi continuato: “Visite del presidente? Spesso si racconta di lui come un caterpillar e , invece, ha dimostrato una grande sensibilità nel raggruppare la squadra che ci ha dato tante soddisfazioni quest’anno. La sua presenza reca sempre grandi stimoli ai calciatori. Ha avuto la sensibilità di parlare con tutti i giocatori. Vogliamo fare bene in queste ultime gare del campionato”.

Spalletti si è anche soffermato su Meret e Di Lorenzo: “Non ha sbagliato solo Alex, ma anche io che gli chiedo sempre di giocare la palla con i piedi. Il portiere per me è un calciatore di movimento e deve iniziare l’azione con i difensori. Di Lorenzo? Va in over in tutto. E’ uno dei leader taciturni, avercelo è sempre differente. Poi sceglierà lui se giocare o meno domani contro il Sassuolo”.