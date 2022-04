Milan, salti di gioia per i tifosi: l’ufficialità arriva dall’Asia

Per il Milan è un periodo di grandissime novità e dalla Cina ne arriva una molto interessante anche per i tifosi rossoneri.

Chi si collega su Tmall, la più grande piattaforma online di vendita al dettaglio nel mercato cinese, da oggi in poi potrà trovarvi anche un po’ di Milan. La società rossonera, infatti, ha ufficialmente inaugurato il proprio flagship store ufficiale.

Ciò vuol dire che i sostenitori del Milan potranno acquistare i prodotti di merchandising ufficiale dei rossoneri comodamente attraverso il sito internet dedicato e in piena sicurezza. Si tratta di una miriade di prodotti. Sono sviluppati insieme ai vari partner commerciali della società e sono prodotti a marchio Hero.

Si trovano quindi anche pezzi unici e da collezione, come le magli del passato rossonero, nonché le ultime uscite come la Fourth Jersey 2021/22.

Il Milan sbarca sul mercato cinese: la grande novità

A livello marketing si tratta di una grandissima operazione, che consolida il marchio Milan come tra i più innovativi e creativi sul mercato mondiale. La collaborazione con Tmall, infatti, sottolinea ‘Calcio&Finanza’, può rappresentare l’inizio di qualcosa di molto produttivo. Si tratta dello sviluppo di prodotti che sono in linea con il consumo da parte della Cina.

Ne ha parlato Casper Stylsvig, Chief Revenue Officer rossonero, il quale pubblicamente ha confermato come questa operazioni porti “ai tantissimi fan rossoneri in Cina una customer experience d’eccellenza, sempre più diversificata e allineata alle loro abitudini e necessità”. Basti pensa che Tmall faccia parte del gruppo Alibaba e questa piattaforma diventa in conseguenza il sesto store online ufficiale che il Milan ha in Cina. Un territorio piuttosto prolifico per i rossoneri, potendo contare su 146 milioni di tifosi, secondo uno studio da parte della società di ricerca e analisi di mercato YouGov. Le operazioni per il futuro sono cominciate, su tutti i fronti di casa rossonera.